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Российская газета

Самая редкая модификация Т-90С замечена в Индии

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Источник изображения: rg.ru

На одной из индийских станций недавно был замечен железнодорожный состав, перевозивший пестро раскрашенную бронетехнику: всего 17 единиц.

На открытых платформах видны не проходившие модернизацию Т-72М1, которые отличаются от более поздних вариантов отсутствием навесной динамической защиты.

"Семьдесят вторые" разбавлены Т-90С, причем можно разглядеть версию, которая практически не попадает в объективы фото- и видеокамер.

Речь идет о танках с литой башней. Именно их стали первыми поставлять в армию этого государства в конце 2001 года. Всего было изготовлено чуть более четырех десятков таких машин.

Как и более поздние образцы, они получили 1000-сильные многотопливные дизельные двигатели В-92С2. На них устанавливались ночные тепловизионные прицелы, встроенная динамическая защита. Имеется возможность применять управляемое ракетное вооружение.

Затем "девяностые" получили уже ставшие более привычными сварные башни. Именно в таком виде они в настоящее время выпускаются индийской оборонной промышленностью по лицензии.

Т-90С активно используют в ходе учений различных масштабов, в том числе международных.

Такие бронемашины - непременные участники военных парадов и различных форумов. Например, на 11-ой Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo 2020 эти танки продемонстрировали свои высокие скоростные и маневренные характеристики, еще раз подтвердив, что они не зря выбраны в качестве основных в сухопутных войсках данного государства.


Алексей Моисеев

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Страны
Индия
Продукция
В-92С2
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
2020-й год
Военные учения
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