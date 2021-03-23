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Naked Science

В России разработали новый снегоболотоход

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Снегоболотоход
Снегоболотоход.
Источник изображения: ВПК

Российские инженеры создали гражданский снегоболотоход на основе военных машин МТ-ЛБ и МТ-ЛБу. Презентацию хотят провести на форуме «Армия-2021».

Специалисты «Военно-промышленной компании» разработали гражданский вездеход на основе тягачей МТ-ЛБ и МТ-ЛБу. Об этом руководитель компании Александр Красовицкий сообщил ТАСС.

Модернизация подразумевает оснащение военных тягачей комфортабельной кабиной нового типа, способной вместить шесть человек. Мощность двигателя составляет 450 лошадиных сил: предполагается, что он будет отечественной разработки. Помимо прочего, новую машину снабдят большой грузовой платформой, имеющей откидной задний борт. Грузоподъемность — в районе четырех-пяти тонн. Заявлена возможность преодоления вплавь водных препятствий.

Официальную презентацию новинки ждать осталось недолго: по словам Красовицкого, снегоболотоход покажут на выставке «Армия-2021», которая пройдет этим летом.

Напомним, ранее большой интерес в России и на Западе вызвал вездеход «Шерп», который разработал российский инженер Алексей Гарагашьян. Его главная особенность — применение пневмоциркуляционной подвески.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Проекты
АРМИ-20XX
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