В России разработали новый снегоболотоход

Российские инженеры создали гражданский снегоболотоход на основе военных машин МТ-ЛБ и МТ-ЛБу. Презентацию хотят провести на форуме «Армия-2021».

Специалисты «Военно-промышленной компании» разработали гражданский вездеход на основе тягачей МТ-ЛБ и МТ-ЛБу. Об этом руководитель компании Александр Красовицкий сообщил ТАСС.

Модернизация подразумевает оснащение военных тягачей комфортабельной кабиной нового типа, способной вместить шесть человек. Мощность двигателя составляет 450 лошадиных сил: предполагается, что он будет отечественной разработки. Помимо прочего, новую машину снабдят большой грузовой платформой, имеющей откидной задний борт. Грузоподъемность — в районе четырех-пяти тонн. Заявлена возможность преодоления вплавь водных препятствий.

Официальную презентацию новинки ждать осталось недолго: по словам Красовицкого, снегоболотоход покажут на выставке «Армия-2021», которая пройдет этим летом.

Напомним, ранее большой интерес в России и на Западе вызвал вездеход «Шерп», который разработал российский инженер Алексей Гарагашьян. Его главная особенность — применение пневмоциркуляционной подвески.