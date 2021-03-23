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Главред (Украина): за воду для Крыма Россия продолжит шантажировать Украину вторжением

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Северо-Крымский канал
Северо-Крымский канал.
Источник изображения: © РИА Новости, Константин Михальчевский

Украинские СМИ продолжают раздувать антироссийскую истерию, публикуя фейковые новости о намерениях Москвы организовать вторжение на Украину для обеспечения Крыма водой. Вместе с тем киевские власти вновь и вновь призывают НАТО к постоянному присутствию в черноморском регионе.

Но пока в акватории Черного моря находятся корабли НАТО, нападать не рискнет

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о вероятности атаки РФ на материковую Украину с юга из-за проблем с водой в оккупированном Крыму.

На самом деле, о возможном наступлении РФ в связи с ситуацией с водой в Крыму мы говорим уже полтора года. Сейчас вероятность этого будет расти по мере того, как будет ухудшаться ситуация и поэтому украинским военным надо готовиться. И те учения воздушно-десантных войск, на днях начались в Крыму, заставляют украинских военных быть в боевой готовности и готовыми к любым ситуациям.

Ведь сейчас ситуация с водой на полуострове ухудшается день ото дня и каких-то перспектив того, что там пройдут какие-то сильные осадки и заполнятся водохранилища, нет. Более того, ситуация с водой там вернулась на 50 лет назад, потому что до 1969-1970 году, когда построили Северо-Крымский канал, вода в Крыму почти всюду была по часам. Сейчас там то же самое и то, что Россия бурит там очередные скважины и подземные источники и перебрасывает воду из лужи в водопровод этой проблемы не решает. Тем более, что в Крыму уже не 270-300 тысяч человек, которые официально переехали из регионов РФ, а, по меньшей мере, миллион. То есть до двух миллионов человек, проживавших в Крыму до оккупации, добавилась еще треть, а значит, и потребности полуострова в воде так же увеличиваются.

России, чтобы обеспечить всех водой, надо строить опреснительные установки, которые стоят миллиарды (которых, кстати, у РФ все меньше). И Леонид Макарович абсолютно прав в том, что Россия будет продолжать искать средства давления на Украину, чтобы вернуть тему воды для Крыма на повестку дня. Поэтому конечно, РФ будет шантажировать и угрожать, из-за чего и может возникнуть саѕuѕ belli, то есть формальный повод к началу войны. Кстати, тот вертолет, который недавно залетел с РФ на север Украины, мог быть одним из сценариев - так, например, если бы украинская сторона его сбила, это могли бы использовать для дальнейших военных акций со стороны России.

Но стоит заметить, что сейчас в Черном море находятся два ракетных корабля Испании. И когда в акватории есть мощные корабли стран НАТО, то это почти гарантия того, что Россия не начнет никаких действий против южных регионов Украины, как в Черном море, так и в Азовском.

Андрей Клименко, главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований


Андрей Клименко

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Испания
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Украина
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Военные учения
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