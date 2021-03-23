Разведчики отработали захват населенного пункта с помощью SMS-рассылки с беспилотников

Отражение нападения диверсионной группы условного противника во время тренировки расчетов оперативно тактических ракетных комплексов "Искандер-М" гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В Западном военном округе сообщили, что на населенный пункт условного противника сбросили листовки с материалами, призванными повлиять на психологическое состояние террористов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) потренировались захватывать населенный пункт условного противника невоенным методом - при помощи SMS-рассылок, беспилотников, листовок и переговоров. Об этом говорится в сообщении ЗВО, распространенном в понедельник.

"В рамках тренировки разведчики применили беспилотные летательные аппараты для рассылки SMS-сообщений деморализующего характера и предложением сложить оружие", - говорится в сообщении.

В ЗВО уточнили, что на населенный пункт условного противника также сбросили более тысячи листовок с материалами, призванными повлиять на психологическое состояние террористов. Тренировки проходили в Нижегородской области на полигоне Мулино.

К переговорам с условным противником, которые длились около часа, также привлекались военные переводчики. "В результате сильного морально-психологического давления и безусловного военного превосходства со стороны разведывательной бригады гвардейской танковой армии ЗВО условный противник сложил оружие и не оказал сопротивления", - добавили в пресс-службе округа.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 300 военнослужащих-разведчиков, задействовали более 50 единиц военной и специальной техники.