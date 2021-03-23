В России создан тренажер для парашютистов со шлемом виртуальной реальности

Уникальный тренажер для подготовки парашютистов, в который входит шлем виртуальной реальности, создал холдинг "Технодинамика", входящий в госкорпорацию "Ростех". Как рассказал в интервью ТАСС генеральный директор холдинга Игорь Насенков, при тренировке парашютист может отрабатывать прыжки, как днем так и ночью, в различных метеоусловиях.

По его словам, на экран выводится изображение окружающего воздушного пространства, включая специальные эффекты. Это позволяет парашютисту визуально определять скорость и направление ветра у поверхности земли. "Наша разработка позволяет увидеть рельеф местности, наземные и воздушные подвижные и неподвижные объекты", - пояснил Насенков. Он отметил, что все тренировки можно проводить при различных метеоусловиях и в различное время суток. По словам Насенкова, холдинг уделяет большое внимание инвестициям в развитие и продвижение технологий виртуальной реальности в сфере производства тренажеров.

Александр Степанов