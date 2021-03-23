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Российская газета

В России создан тренажер для парашютистов со шлемом виртуальной реальности

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Источник изображения: iStock

Уникальный тренажер для подготовки парашютистов, в который входит шлем виртуальной реальности, создал холдинг "Технодинамика", входящий в госкорпорацию "Ростех". Как рассказал в интервью ТАСС генеральный директор холдинга Игорь Насенков, при тренировке парашютист может отрабатывать прыжки, как днем так и ночью, в различных метеоусловиях.

По его словам, на экран выводится изображение окружающего воздушного пространства, включая специальные эффекты. Это позволяет парашютисту визуально определять скорость и направление ветра у поверхности земли. "Наша разработка позволяет увидеть рельеф местности, наземные и воздушные подвижные и неподвижные объекты", - пояснил Насенков. Он отметил, что все тренировки можно проводить при различных метеоусловиях и в различное время суток. По словам Насенкова, холдинг уделяет большое внимание инвестициям в развитие и продвижение технологий виртуальной реальности в сфере производства тренажеров.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
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