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ТАСС

Россия запустила с Байконура первый спутник Туниса

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Ракета "Союз-2.1а" запустила спутник "Challenge One" в составе 38 космических аппаратов из 18 стран

ТАСС, 22 марта. Первый тунисский спутник "Challenge One" запущен в космос российской ракетой-носителем. Об этом сообщила тунисская радиостанция Mosaique FM.

Спутник был запущен ракетой "Союз-2.1а" в составе 38 космических аппаратов из 18 стран с космодрома Байконур в Казахстане.

Как ранее заявил директор компании Telnet Holding, которая создала спутник, Мухаммед Фриха, аппарат полностью разработан и создан тунисскими учеными и инженерами и успешно прошел все функциональные и ряд пусковых тестов.

Первоначально планировалось, что "Challenge One" будет выведен на орбиту в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса старт был перенесен на март 2021 года.

В июне 2019 года российские компании "Спутникс" и "Главкосмос пусковые услуги" и тунисская Telnet Holding подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого партнеры договорились сотрудничать в создании малых космических аппаратов и компонентов для них, а также в запуске малых спутников и развертывании спутниковых группировок.

Тунисский спутник предназначен для обеспечения работы Интернета вещей и впервые в мире будет использовать протокол космической связи LoRa.

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Страны
Казахстан
Россия
Тунис
Продукция
LORA ОТРК
Проекты
2020-й год
Байконур
ИТ
Союз-2 РН
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