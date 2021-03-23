"Дешевка". Военный эксперт о "причине" роста ядерного арсенала Британии

Решение Лондона нарастить ядерный потенциал обусловлено усилением противоракетной обороны России, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В эфире радио Sputnik полковник в отставке Александр Жилин назвал это заявление "пропагандистской легендой".

Великобритания решила нарастить свой ядерный потенциал в связи с укреплением систем противоракетной обороны России, заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес.

"Мой служебный долг гарантировать наличие возможностей надежного ядерного сдерживания, а также анализировать и отслеживать то, какие действия предпринимают в этом направлении Россия и другие страны. В течение последних лет мы наблюдали, как Россия инвестировала значительные средства в усиление противоракетной обороны. Были запланированы и развернуты новые комплексы (ПРО, – ред.)", – цитирует слова Уоллеса РИА Новости.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал это заявление.

"Господа, если вы озабочены высокой эффективностью нашей ПРО, то при чем здесь ядерные заряды и их количество? Тогда надо совершенствовать средства доставки ядерного оружия. Понимаете, они готовят эти пропагандистские легенды, даже не задумываясь о том, что противоречат сами себе. А самое главное эти "причины" противоречат здравому смыслу. Это самая настоящая дезинформационная дешевка. Нас пытаются втягивать в гонку вооружений", – считает Александр Жилин.

Новая стратегия оборонной и внешней политики Великобритании была представлена 16 марта. В ней, в частности, говорится, что королевство намерено увеличить свой ядерный потенциал на 40%, доведя общее количество боеголовок для баллистических ракет Trident с нынешних 180 до 260. В документе также указано, что Россия представляет собой "активную угрозу" безопасности Великобритании.

В российском МИД это решение назвали немотивированным и политически вредным.