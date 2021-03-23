"Дешевка". Военный эксперт о "причине" роста ядерного арсенала Британии

Решение Лондона нарастить ядерный потенциал обусловлено усилением противоракетной обороны России, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В эфире радио Sputnik полковник в отставке Александр Жилин назвал это заявление "пропагандистской легендой".
Великобритания решила нарастить свой ядерный потенциал в связи с укреплением систем противоракетной обороны России, заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес.
"Мой служебный долг гарантировать наличие возможностей надежного ядерного сдерживания, а также анализировать и отслеживать то, какие действия предпринимают в этом направлении Россия и другие страны. В течение последних лет мы наблюдали, как Россия инвестировала значительные средства в усиление противоракетной обороны. Были запланированы и развернуты новые комплексы (ПРО, – ред.)", – цитирует слова Уоллеса РИА Новости.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал это заявление.
Новая стратегия оборонной и внешней политики Великобритании была представлена 16 марта. В ней, в частности, говорится, что королевство намерено увеличить свой ядерный потенциал на 40%, доведя общее количество боеголовок для баллистических ракет Trident с нынешних 180 до 260. В документе также указано, что Россия представляет собой "активную угрозу" безопасности Великобритании.
В российском МИД это решение назвали немотивированным и политически вредным.