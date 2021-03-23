Войти
ЦАМТО

Развитие огнеметно-зажигательного вооружения обсудят на МВТФ "Армия-2021"

515
0
0
Тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 "Буратино" на форуме "Армия-2018". 22 августа 2018
Тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 "Буратино" на форуме "Армия-2018". 22 августа 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 22 марта. Представители войск РХБЗ ВС РФ примут участие в научно-деловой программе МВТФ "Армия-2021" который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" (г.Кубинка, Московская обл.), полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Специалистами войск РХБЗ будут спланированы круглые столы, в ходе которых будут рассматриваться вопросы развития огнеметно-зажигательного вооружения, маскировки в современной вооруженной борьбе и другие вопросы РХБ защиты войск и населения.

По итогам круглых столов будут выработаны рекомендации и предложения по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и средств РХБ защиты для включения в разрабатываемые программные документы гособоронзаказа и Государственной программы вооружений.

К участию в круглых столах планируется привлечь более 100 специалистов в области РХБ защиты. Заявки для участия в мероприятиях подали свыше 30 организаций военно-промышленного комплекса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
Похожие новости
01.02.2021
Предприятия ОАК выполнили гособоронзаказ в 2020 году
17.02.2020
Итоги деятельности Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в 2019 году и перспективы
23.12.2019
Гендиректор "Севмаша": ведем строительство двух группировок подлодок четвертого поколения
25.06.2019
Экс-главком ВМФ Королев будет назначен вице-президентом ОСК
18.06.2019
"Сосна"-невидимка: новейший российский ЗРК попал на видео
31.07.2017
"Уралвагонзавод" поставил очередную партию модернизированных танков Т-72Б3 с дополнительной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 22:03
  • 7
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 23.03 20:31
  • 21
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 23.03 20:18
  • 71
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи
  • 23.03 17:33
  • 1
На территории технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств
  • 23.03 15:08
  • 3
В районе Горловки заметили колонну необычных модернизированных танков Т-72
  • 23.03 14:58
  • 18
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 23.03 14:55
  • 1
В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России
  • 23.03 14:11
  • 9
Испытания новых российских ионных двигателей в космосе пройдут в 2025-2030 годах
  • 23.03 14:11
  • 5
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 23.03 12:46
  • 1
Тайные операции: Британия создает антироссийский спецназ
  • 23.03 12:45
  • 1
Британия объяснила наращивание ядерного арсенала усилением ПРО России
  • 23.03 11:55
  • 8
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 11:52
  • 1
США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
  • 23.03 11:28
  • 1
Почему Индия все больше недовольна Россией