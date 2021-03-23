Развитие огнеметно-зажигательного вооружения обсудят на МВТФ "Армия-2021"

ЦАМТО, 22 марта. Представители войск РХБЗ ВС РФ примут участие в научно-деловой программе МВТФ "Армия-2021" который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" (г.Кубинка, Московская обл.), полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Специалистами войск РХБЗ будут спланированы круглые столы, в ходе которых будут рассматриваться вопросы развития огнеметно-зажигательного вооружения, маскировки в современной вооруженной борьбе и другие вопросы РХБ защиты войск и населения.

По итогам круглых столов будут выработаны рекомендации и предложения по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и средств РХБ защиты для включения в разрабатываемые программные документы гособоронзаказа и Государственной программы вооружений.

К участию в круглых столах планируется привлечь более 100 специалистов в области РХБ защиты. Заявки для участия в мероприятиях подали свыше 30 организаций военно-промышленного комплекса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.