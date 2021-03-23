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ЦАМТО

Перспективные образцы ВВСТ войск РХБЗ будут представлены на МВТФ "Армия-2021"

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Машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8.
Машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8.
Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

ЦАМТО, 22 марта. В рамках выставочной программы МВТФ "Армия-2021" будет представлен ряд современных образцов специальной техники войск РХБ защиты, в том числе перспективные машины РХБ разведки РХМ-8 (на базе автомобиля "Тигр"), РХМ-9 (на базе автомобиля "Тайфун").

Для этих машин разработаны абсолютно новые приборы РХБ разведки, которые позволяют увеличить эффективность применения машин в два раза по сравнению с существующими аналогами.

Образцы отличаются универсальностью и автономностью, а наличие в составе современного приборного комплекса позволяет выполнить весь комплекс задач по ведению радиационной, химической и биологической разведки, как в мирное, так и военное время, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" состоится в период с 22 по 28 августа 2021 года на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" (г.Кубинка, Московская обл.), полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

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