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ТАСС

Запущенный с Байконура южнокорейский спутник выведен на орбиту

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Спутник дистанционного зондирования Земли был запущен с помощью ракеты "Союз-2.1а"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1, запущенный в понедельник с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-2.1а", успешно выведен на целевую орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат".

"После двух включений двигателя разгонного блока "Фрегат" южнокорейский аппарат дистанционного зондирования CAS500-1 штатно отделился на целевой орбите", - говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Twitter.

Примерно с 11:35 до 11:37 мск ожидается отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, с 13:13 до 13:43 мск - второй.

Ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран стартовала с космодрома Байконур в 09:07 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутников отделился от третьей ступени ракеты. Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта был перенесен на резервную дату. Как сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, перенос был связан с проблемой с наземным оборудованием, которую позднее устранили.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту также были запущены японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина. Кроме того, с космодрома Байконур на орбиту отправились первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.

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