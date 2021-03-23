"Ростех" запустил проект подготовки авиационных инженеров в вузах

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - "Ростех" запустил всероссийскую программу обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли "Крылья Ростеха", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Проект охватывает 9 ключевых профильных вузов Москвы, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска. Студенты-участники программы получат от госкорпорации мотивационные выплаты в размере до 50 тыс. рублей в месяц и возможность уже с первого курса принять участие в крупных технологических проектах "Ростеха", - заявили в пресс-службе.

По данным госкорпорации, дорогостоящее обучение в пилотных группах организуется за счет компаний-работодателей, входящих в состав "Ростеха" - ОАК, ОДК, "Вертолеты России", КРЭТ, "Технодинамика".

Размер мотивационных выплат студентам будет зависеть от региона и академических успехов: обучающиеся в Московском авиационном институте (МАИ) получат от 20 до 50 тыс. рублей в месяц, в других регионах России - от 10 до 25 тыс рублей. При этом, троечники будут лишены всех привилегий, а двоечников отчислят и обяжут возместить работодателю стоимость обучения.

Всего в 2021 году в пилотные группы "Крыльев Ростеха" планируется набрать более 120 студентов, которые будут учиться по усиленным программам специалитета, сказали в пресс-службе.

"Программа сформирована так, чтобы уровень подготовки выпускника соответствовал требованиям компаний, что не всегда происходит в рамках обычного специалитета в опорных авиастроительных вузах. В частности, обучение в пилотных группах включает углубленное изучение английского языка, конструкторских IT-компетенций, наставничество предприятий-работодателей с первого курса для развития профессиональных навыков, возможность международных стажировок в ведущих вузах мира", - отметили в "Ростехе".

По словам главы авиакластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова, слова которого привела пресс-служба, задача этой программы - обеспечить поступление сильных кадров на авиационные заводы, чтобы создать новые востребованные на российском и международном рынке продукты и сервисы.

"Речь идет и о конструкторах, и об инженерах потокового производства. Мы делаем ставку на ребят, которые увлечены новыми технологиями, в первую очередь тех, чьи родители работают в авиаотрасли", - заявил Сердюков.

18 марта "Ростех" объявил о начале крупной реформы ОАК, в результате которой будет создана единая управляющая организация и единый центр конструкторских компетенций для всех компаний ОАК. Корпоративный Центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут".