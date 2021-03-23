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ЦАМТО

Морские силы самообороны Японии получили второй эсминец класса "Майа"

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Источник изображения: Фото: Japan Maritime Self-Defense Force

ЦАМТО, 22 марта. Министр обороны Японии Нобуо Киси принял участие в проведенной на предприятии в порту Иокогама церемонии ввода в боевой состав Морских сил самообороны страны эсминца УРО (180) "Хагуро" (Haguro) класса "Майа".

Сообщение об этом опубликовано на странице Минобороны Японии 19 марта.

Как сообщает Navyrecognition.com, эскадренный миноносец класса "Майа" представляет собой модифицированную версию эсминца класса "Атаго" с обновленной системой управления оружием "Иджис" J7 (аналог американской Baseline 9C) и ГЭУ типа COGLAG. Помимо СУО "Иджис", корабль оборудован системой "Иджис" BMD 5.1 для перехвата баллистических ракет. Эсминцы также оснащены АСУ силами и средствами ПВО/ПРО оперативного соединения ВМС СЕС (Cooperative Engagement Capability), которая позволяет кораблям и самолетам обмениваться данными и формировать единую картину обстановки на поле боя. По информации Морских сил самообороны Японии, класс "Майя" отличается улучшенной маневренностью и обеспечивает больший радиус перехвата по сравнению с ранее поставленными кораблями.

Как сообщал ЦАМТО, закладка киля головного из двух предназначенных для обеспечения противоракетной обороны эсминцев класса 27DDG состоялась на предприятии Isogo Works корпорации Japan Marine United в апреле 2017 года, церемония спуска на воду – 30 июля 2018 года. Корабль получил наименование (179) "Майа". Стоимость постройки головного эсминца составила 172 млрд. иен (1,6 млрд. долл.). Он вошел в боевой состав Морских сил самообороны Японии 19 марта 2020 года.

Закладка киля второго эсминца серии, (180) "Хагуро", состоялась в январе 2018 года, спуск на воду прошел 17 июля 2019 года. Стоимость этого корабля составляет около 173,4 млрд. иен (1,6 млрд. долл.).

Новый эскадренный миноносец длиной 169,9 м (на 5 м длиннее эсминца класса "Атаго"), шириной 21 м и стандартным водоизмещением 8200 т (на 400 т больше, чем у эсминца класса "Атаго") оснащен ГЭУ типа COGLAG с двумя ГТД LM2500 компании General Electric, позволяющей развивать максимальную скорость 30 узлов, системой управления оружием "Иджис" J7 (аналог Baseline 9). Экипаж – 310 человек. Эсминцы оснащены 96-контейнерной ВПУ Mk.41, могут осуществлять пуск ЗУР SM-3 Блок.IIA, совместно разработанных США и Японией. В состав вооружения также входят 127-мм АУ Mk-45 Mod.4, два 20-мм ЗАК "Фаланкс", ПКР "Тип-17", два трехтрубных торпедных аппарата HOS-302 с торпедами Mk-46 или "Тип-73". Каждый из кораблей может нести один вертолет SH-60K на летной палубе или в ангаре.

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Страны
США
Япония
Продукция
LM2500
Mark 41
Phalanx CIWS
sm-3
Иджис
Компании
General Electric
Проекты
2020-й год
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