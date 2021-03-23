Суд в Киеве арестовал все акции "Мотор Сич"

ЦАМТО, 22 марта. Шевченковский районный суд Киева 20 марта арестовал весь пакет акций компании "Мотор Сич", сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Тем не менее, говорится в сообщении, предприятие продолжит работу, сохранит рабочие места и будет выполнять производственные заказы.

Акции суд передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В СБУ отметили, что сейчас в отношении "Мотор Сич" ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.

На прошлой неделе стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в собственность государства. Законопроект о национализации планируется вскоре подать в Верховную раду.

В последние годы в предприятие начали вкладывать деньги китайские бизнесмены. В 2016 году они приобрели 56 проц. акций "Мотор Сич", но СБУ заблокировала сделку. В августе 2020-го инвесторы предприняли еще одну попытку: китайская Beijing Skyrizon и базирующаяся в Харькове DCH Group подали в антимонопольный комитет заявление о покупке акций "Мотор Сич", но суд и в этом случае наложил вето. При этом власти США заявляли, что обеспокоены планами Китая по покупке завода.

В декабре 2020 года китайские инвесторы обратились в международный арбитраж. Ущерб от действий украинских чиновников они оценивают в 3,5 млрд. долл.

В начале этого года Киев ввел санкции против четырех компаний и одного гражданина КНР. В Beijing Skyrizon назвали эти меры необоснованными, а китайский МИД потребовал от Украины соблюдения законных прав инвесторов, передает "РИА Новости".