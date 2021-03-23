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ЦАМТО

Суд в Киеве арестовал все акции "Мотор Сич"

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Мотор Сич
Мотор Сич.
Источник изображения: /topwar.ru

ЦАМТО, 22 марта. Шевченковский районный суд Киева 20 марта арестовал весь пакет акций компании "Мотор Сич", сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Тем не менее, говорится в сообщении, предприятие продолжит работу, сохранит рабочие места и будет выполнять производственные заказы.

Акции суд передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В СБУ отметили, что сейчас в отношении "Мотор Сич" ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.

На прошлой неделе стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в собственность государства. Законопроект о национализации планируется вскоре подать в Верховную раду.

В последние годы в предприятие начали вкладывать деньги китайские бизнесмены. В 2016 году они приобрели 56 проц. акций "Мотор Сич", но СБУ заблокировала сделку. В августе 2020-го инвесторы предприняли еще одну попытку: китайская Beijing Skyrizon и базирующаяся в Харькове DCH Group подали в антимонопольный комитет заявление о покупке акций "Мотор Сич", но суд и в этом случае наложил вето. При этом власти США заявляли, что обеспокоены планами Китая по покупке завода.

В декабре 2020 года китайские инвесторы обратились в международный арбитраж. Ущерб от действий украинских чиновников они оценивают в 3,5 млрд. долл.

В начале этого года Киев ввел санкции против четырех компаний и одного гражданина КНР. В Beijing Skyrizon назвали эти меры необоснованными, а китайский МИД потребовал от Украины соблюдения законных прав инвесторов, передает "РИА Новости".

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Мотор Сич
Проекты
2020-й год
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