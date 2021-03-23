Посол США предостерег Турцию от покупки второго полкового комплекта ЗРС С-400

ЦАМТО, 22 марта. Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд предостерег Турцию от приобретения второго полкового комплекта ЗРС С-400, передает "РИА Новости".

"Приобретение С-400 запустило процесс санкций по CAATSA. Покупка новых комплексов С-400 приведет к серьезным последствиям и станет причиной более действенных шагов. Нужно, чтобы мы могли сказать: "У Турции на руках нет С-400", – заявил Д.Саттерфилд 19 марта на встрече с турецкими журналистами. Его слова приводит телеканал NTV.

Как напоминает "РИА Новости", поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии комплексов.