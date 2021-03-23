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ТАСС

Опытный образец модернизированного двигателя для Як-130 будет готов к середине года

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АИ-222-25
АИ-222-25
Источник изображения: личное

Модернизация двигателя АИ-222-25 направлена на увеличение ресурсных характеристик, повышение его надежности

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Образец модернизированного двигателя АИ-222-25 для самолета Як-130 будет готов к середине 2021 года, а до конца года пройдут его испытания. Об этом сообщил журналистам руководитель производственного комплекса "Салют" (в составе ОДК входит в Ростех) Алексей Громов.

По его словам, сейчас специалисты предприятия ведут работы по повышению надежности горячей части, турбины, камеры сгорания, компрессорной части для повышения КПД и улучшения эксплуатационных характеристик. "Очень важно, чтобы такой двигатель, являющийся основной силовой установкой для обучения наших летчиков, был предельно надежен, максимально прост в эксплуатации", - подчеркнул Громов.

До конца года должны быть получены первые результаты по модернизации двигателя. "У нас где-то к середине года будут доработаны все детали для того, чтобы поставить их на двигатель, и приступить к технологическим испытаниям, с целью подтвердить характеристики", - уточнил глава предприятия.

Он также отметил, что модернизация двигателя АИ-222-25 направлена на увеличение ресурсных характеристик, повышение его надежности и дальнейшего совершенствования с учетом потребностей эксплуатирующих организаций.

О двигателе

АИ-222-25 - двухконтурный турбореактивный двигатель, применяется в российском учебно-боевом самолете Як-130. Изделие оснащено электронно-цифровой системой автоматического управления и контроля (FADEC). Технические характеристики силовой установки позволяют использовать Як-130 не только в учебных, но и в боевых целях. С 2015 года АИ-222-25 изготавливается полностью из российских деталей и комплектующих в Москве на производственном комплексе "Салют" Объединенной двигателестроительной корпорации.

В эксплуатации у Минобороны России и иностранных заказчиков находятся более 400 таких агрегатов в составе Як-130.

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