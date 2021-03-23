США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны из-за появления у России гиперзвукового оружия, сообщает RT со ссылкой на документ американского Агентства по противоракетной обороне.

Речь идет о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — ключевом элементе ПРО. Целью ее последовательной модернизации называется усиление защиты от баллистических ракет.

При этом американские военные сходятся во мнении, что процесс нужно ускорить — каждый этап введения новых составляющих занимает от 24 до 36 месяцев, а у противной стороны появляются все новые разработки.

"В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также сверхзвуковые, дозвуковые и гиперзвуковые высокоманевренные крылатые ракеты", — говорится в документе.

Предполагается, что будущая архитектура C2BMC будет принимать новые элементы ПРО по мере их появления и обеспечивать оперативную совместимость с силами союзников.

Система C2BMC позволяет комплексно реагировать на средства поражения на всех фазах полета. Она связывает комплексы Patriot, THAAD, Aegis, РЛС AN/TPY-2, инфракрасную систему космического базирования (SBIRS) и другие.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал гиперзвуковые комплексы основой российских сил неядерного сдерживания. В прошлом году на боевое дежурство поставили две межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми блоками "Авангард". До этого Южный военный округ получил перехватчики с ракетами "Кинжал". Минобороны также сообщало об успешных пусках ракет "Циркон", которыми оснастят боевые корабли и подлодки.