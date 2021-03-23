Войти
РИА Новости

США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия

840
1
0
Американский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США намерены модернизировать программное обеспечение противоракетной обороны из-за появления у России гиперзвукового оружия, сообщает RT со ссылкой на документ американского Агентства по противоракетной обороне.

Речь идет о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — ключевом элементе ПРО. Целью ее последовательной модернизации называется усиление защиты от баллистических ракет.

При этом американские военные сходятся во мнении, что процесс нужно ускорить — каждый этап введения новых составляющих занимает от 24 до 36 месяцев, а у противной стороны появляются все новые разработки.

"В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также сверхзвуковые, дозвуковые и гиперзвуковые высокоманевренные крылатые ракеты", — говорится в документе.

Предполагается, что будущая архитектура C2BMC будет принимать новые элементы ПРО по мере их появления и обеспечивать оперативную совместимость с силами союзников.

Система C2BMC позволяет комплексно реагировать на средства поражения на всех фазах полета. Она связывает комплексы Patriot, THAAD, Aegis, РЛС AN/TPY-2, инфракрасную систему космического базирования (SBIRS) и другие.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал гиперзвуковые комплексы основой российских сил неядерного сдерживания. В прошлом году на боевое дежурство поставили две межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми блоками "Авангард". До этого Южный военный округ получил перехватчики с ракетами "Кинжал". Минобороны также сообщало об успешных пусках ракет "Циркон", которыми оснастят боевые корабли и подлодки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AN/TPY-2
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис
Кинжал БР
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
09.07.2020
У американских военных проблема: Россия и Китай создают гиперзвуковое оружие (The National Interest, США)
18.05.2020
Бюджеты в эпоху пандемии
31.07.2019
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
22.03.2018
Спасения нет: США безоружны перед гиперзвуком
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
1 комментарий
№1
23.03.2021 11:52
А как модернизация системы связи и управления позволит сбивать гиперзвуковые цели комплексам, которые этого сейчас не могут? Ракеты и РЛС у них от улучшения систем связи не изменятся. Пока не разработают новый комплекс ПРО против ГЗЛА по программе GlideBreaker, сбивать они такие ели не смогут.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 22:03
  • 7
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 23.03 20:31
  • 21
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 23.03 20:18
  • 71
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи
  • 23.03 17:33
  • 1
На территории технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств
  • 23.03 15:08
  • 3
В районе Горловки заметили колонну необычных модернизированных танков Т-72
  • 23.03 14:58
  • 18
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 23.03 14:55
  • 1
В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России
  • 23.03 14:11
  • 9
Испытания новых российских ионных двигателей в космосе пройдут в 2025-2030 годах
  • 23.03 14:11
  • 5
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 23.03 12:46
  • 1
Тайные операции: Британия создает антироссийский спецназ
  • 23.03 12:45
  • 1
Британия объяснила наращивание ядерного арсенала усилением ПРО России
  • 23.03 11:55
  • 8
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 11:52
  • 1
США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
  • 23.03 11:28
  • 1
Почему Индия все больше недовольна Россией