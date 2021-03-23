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Российская газета

"Интересный зверь": точность и надежность АК-104 поразили стрелка из США

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Источник изображения: AmmoLandTV / youtube.com

В США проанализировали возможности российского автомата АК-104. При этом оружие было испытано на полигоне.

AmmoLand называет АК-104 "интересным зверем". При этом отмечается, что автомат является "немного урезанной версией" модернизированных автоматов "сотой серии" с полимерным прикладом под патрон 7,62х39 мм.

"Несмотря на это, в нем есть нечто загадочное, что делает его желанным для стрелков, которые любят современное российское огнестрельное оружие", - пишет автор публикации, один из "элитных редакторов" издания Джим Грант, отстрелявший из АК-104 два магазина.

Он отмечает, что для непосвященных автоматы "сотой серии" могут показаться функционально идентичными АКМ, который участвовал в конфликтах почти на всех континентах Земли. Однако это оружие все же отличается от своего предшественника.

"Цель этих автоматов заключалась в том, чтобы сделать АК более легким и удобным огнестрельным оружием", - пишет AmmoLand. В частности, внимание читателей обращается на полимерные магазины, армированные сталью, складывающиеся приклады, "которые из-за своей простоты и редкости в США стали очень желанными", повышенную прочность, устойчивость к коррозии.

"Хотя мой опыт использования нового АК-104 был ограничен двумя магазинами, я определенно впечатлен", - признает автор материала.

Он отмечает плавность и точность стрельбы, отсутствие каких-либо неисправностей, а также обращает внимание на то, что отдача у АК-104 оказалась немного больше, чем у AK-103.

"Надеюсь, в ближайшем будущем у меня будет возможность сделать еще несколько сотен выстрелов, чтобы дать более полный обзор, но пока я поражен. Это определенно вариант АК, который я хотел бы добавить в свою коллекцию", - дает заключение Джим Грант.



Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-103
АК-104
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