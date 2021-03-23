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ЦАМТО

В ВВМУ имени П.С.Нахимова в Севастополе запущен новый современный учебно-тренировочный комплекс

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

ЦАМТО, 22 марта. В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, в Севастополе в присутствии заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова запущен новый современный учебно-тренировочный комплекс.

Он установлен в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С.Нахимова и предназначен для отработки курсантами задачи по выходу корабля из пункта базирования и прохода кораблем узкости в различных условиях обстановки.

Во время занятий будущие офицеры смогут познать основы кораблевождения, значительно повысив уровень своей практической подготовки и отработав первичные навыки маневрирования и швартовки.

Как отметил заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, "в сложных условиях навигационной обстановки, в узкостях при интенсивном движении, во время входа или выхода из бухт, при швартовке корабля, очень важна слаженная работа каждого члена экипажа, особенно расчета "главный командный пункт – боевой информационный пост – штурман". И этот тренажер позволяет ее отработать".

Возможности учебно-тренировочного комплекса позволяют значительно усложнять обстановку в районе плавания, моделируя различные погодные явления (дождь, туман, ветер), усиливая волнение моря от небольшой качки до штормовых условий, изменяя количество присутствующих в акватории судов, а также создавая реалистичные условия швартовки к причалам. В памяти тренажера – карты всех пунктов базирования ВМФ России и иностранные порты. Курсанты смогут провести виртуальную швартовку на кораблях разных проектов.

На тренажере можно смоделировать множество различных задач, в том числе при возникновении нештатных ситуаций.

До аттестации курсанты училища проверят свои навыки на каждом месте расчета – от штурмана до командира корабля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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