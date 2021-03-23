Испытания колесной САУ "Мальва" начнутся в 2022 году

Старт государственных испытаний 152-мм САУ "Мальва" запланирован на начало 2022 года. В текущем году пройдут приемосдаточные тесты самоходки.

- На приемосдаточных испытаниях "Мальве" предстоит отстрелять несколько десятков снарядов, включая управляемые - в том числе на максимальную дальность с усиленными метательными зарядами, а также выполнить пробег по различным типам грунтов, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По итогам тестов Минобороны выдаст заключение о соответствии опытного образца требованиям технического задания. В случае положительного результата "Мальву" допустят к госиспытаниям.

Самоходная гаубица на вездеходном шасси БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 использует 152-мм орудие 2А64 от гусеничной САУ "Мста-С". "Мальва" предназначена для поражения командных пунктов противника, артиллерийских и ракетных батарей, колонн техники и других целей. По данным разработчика, максимальная дальность стрельбы оружия 24,5 км, возимый боекомплект 30 снарядов, масса самоходки 32 тонны.

Создали "Мальву" в нижегородском ЦНИИ "Буревестник", подразделении Уралвагонзавода. В пресс-службе УВЗ агентству не стали комментировать информацию о начале испытаний.

Антон Валагин