Войти
Российская газета

Испытания колесной САУ "Мальва" начнутся в 2022 году

633
0
0
Источник изображения: ЦНИИ "Буревестник" / скриншот с youtube.com

Старт государственных испытаний 152-мм САУ "Мальва" запланирован на начало 2022 года. В текущем году пройдут приемосдаточные тесты самоходки.

- На приемосдаточных испытаниях "Мальве" предстоит отстрелять несколько десятков снарядов, включая управляемые - в том числе на максимальную дальность с усиленными метательными зарядами, а также выполнить пробег по различным типам грунтов, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. По итогам тестов Минобороны выдаст заключение о соответствии опытного образца требованиям технического задания. В случае положительного результата "Мальву" допустят к госиспытаниям.

Самоходная гаубица на вездеходном шасси БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 использует 152-мм орудие 2А64 от гусеничной САУ "Мста-С". "Мальва" предназначена для поражения командных пунктов противника, артиллерийских и ракетных батарей, колонн техники и других целей. По данным разработчика, максимальная дальность стрельбы оружия 24,5 км, возимый боекомплект 30 снарядов, масса самоходки 32 тонны.

Создали "Мальву" в нижегородском ЦНИИ "Буревестник", подразделении Уралвагонзавода. В пресс-службе УВЗ агентству не стали комментировать информацию о начале испытаний.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Мста-С
Компании
Буревестник
Уралвагонзавод
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
22.11.2019
Приоритет высоких технологий. Каковы перспективы гражданской продукции "Уралвагонзавода"
12.05.2017
Перспективная техника УВЗ приняла участие в Параде Победы
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
27.09.2013
Выставка RAE-2013 вышла на совершенно новый качественный уровень
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 22:03
  • 7
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 23.03 20:31
  • 21
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 23.03 20:18
  • 71
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи
  • 23.03 17:33
  • 1
На территории технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств
  • 23.03 15:08
  • 3
В районе Горловки заметили колонну необычных модернизированных танков Т-72
  • 23.03 14:58
  • 18
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 23.03 14:55
  • 1
В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России
  • 23.03 14:11
  • 9
Испытания новых российских ионных двигателей в космосе пройдут в 2025-2030 годах
  • 23.03 14:11
  • 5
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 23.03 12:46
  • 1
Тайные операции: Британия создает антироссийский спецназ
  • 23.03 12:45
  • 1
Британия объяснила наращивание ядерного арсенала усилением ПРО России
  • 23.03 11:55
  • 8
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 11:52
  • 1
США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
  • 23.03 11:28
  • 1
Почему Индия все больше недовольна Россией