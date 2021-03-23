ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи

Так как боевики не соблюдают условия российско-турецкого соглашения о перемирии, ВКС РФ возобновили нанесение ударов по базам и стратегическим объектам исламистов в сирийской провинции Идлиб.

Под раздачу попал также узел связи и радиоэлектронной разведки, созданный зарубежными спецслужбами для координации действий незаконных вооруженных формирований, и охранявшая его группа наемников. Он располагался в районе н.п. Бенин, который находится в 5 км севернее города Маарат ан-Нууман.

Free News отмечает, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 точно положил авиабомбу ФАБ-500 по вражеской цели. Фиксация авиаудара производилась разведывательным беспилотником «Орлан-10».