Войти
Военно-промышленный курьер

ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи

714
1
+4
Источник изображения: vpk-news.ru

Так как боевики не соблюдают условия российско-турецкого соглашения о перемирии, ВКС РФ возобновили нанесение ударов по базам и стратегическим объектам исламистов в сирийской провинции Идлиб.

Под раздачу попал также узел связи и радиоэлектронной разведки, созданный зарубежными спецслужбами для координации действий незаконных вооруженных формирований, и охранявшая его группа наемников. Он располагался в районе н.п. Бенин, который находится в 5 км севернее города Маарат ан-Нууман.

Free News отмечает, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 точно положил авиабомбу ФАБ-500 по вражеской цели. Фиксация авиаудара производилась разведывательным беспилотником «Орлан-10».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бенин
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Орлан-10
Су-34
ФАБ-500
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.03.2020
Испытательная война: российские ВВС жестоко используют Сирию в качестве полигона (The National Interest, США)
09.10.2019
Тест на лояльность
30.05.2018
Снова Афганистан?
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
21.10.2015
Шестнадцать ударных дней
1 комментарий
№1
23.03.2021 19:46
Цитата, q
Под раздачу попал также узел связи и радиоэлектронной разведки, созданный зарубежными спецслужбами для координации действий незаконных вооруженных формирований, и охранявшая его группа наемников.
Интересно, кого так сильно огорчили.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 22:03
  • 7
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 23.03 20:31
  • 21
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 23.03 20:18
  • 71
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи
  • 23.03 17:33
  • 1
На территории технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств
  • 23.03 15:08
  • 3
В районе Горловки заметили колонну необычных модернизированных танков Т-72
  • 23.03 14:58
  • 18
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 23.03 14:55
  • 1
В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России
  • 23.03 14:11
  • 9
Испытания новых российских ионных двигателей в космосе пройдут в 2025-2030 годах
  • 23.03 14:11
  • 5
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 23.03 12:46
  • 1
Тайные операции: Британия создает антироссийский спецназ
  • 23.03 12:45
  • 1
Британия объяснила наращивание ядерного арсенала усилением ПРО России
  • 23.03 11:55
  • 8
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 11:52
  • 1
США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
  • 23.03 11:28
  • 1
Почему Индия все больше недовольна Россией