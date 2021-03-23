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Подводной лодке «Хабаровск» ищут место базирования

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны уже работает над распределением по флотам и подготовкой необходимой наземной инфраструктуры для носителей ядерных «Посейдонов». Возможным пунктом базирования для подлодки, которую должны спустить на воду в этом году, рассматривается Вилючинск на полуострове Камчатка.

Большие глубины на Тихом океане обеспечивают субмаринам максимальную свободу маневра и скрытность развертывания, поясняют эксперты.

В настоящее время прорабатывается вопрос размещения подводной лодки специального назначения «Хабаровск». Одним из возможных вариантов ее дислокации является Камчатка, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, знакомые с ситуацией. Там она войдет в состав Тихоокеанского флота России (ТОФ). Правда, окончательное решение еще не принято.

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев заявил, что вскоре флот получит новейшие боевые единицы, в том числе - не имеющие аналогов в мире. По его словам, они не будут относиться к уже известным проектам ракетоносцев «Борей-А» и многоцелевых «Ясень-М».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
Ядерный щит
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