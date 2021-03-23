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Военно-промышленный курьер

Пентагон пытается угнаться за гиперзвуком

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские военные планируют усовершенствовать операционную систему противоракетной обороны (ПРО).

С соответствующим документом ознакомился RT. В частности, речь идёт об ускорении процесса разработки и внедрения новых элементов в связи с появлением у «противников» перспективных средств поражения, в том числе гиперзвукового оружия. 

Намерение США модернизировать ПРО в первую очередь связано с появлением гиперзвукового оружия у России, считают эксперты. В Вашингтоне рассматривают новые российские технологии как «вызов безопасности», хотя Москва неоднократно подчёркивала, что её военный потенциал носит исключительно оборонительный характер.

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Россия
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