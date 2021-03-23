Пентагон пытается угнаться за гиперзвуком

Американские военные планируют усовершенствовать операционную систему противоракетной обороны (ПРО).

С соответствующим документом ознакомился RT. В частности, речь идёт об ускорении процесса разработки и внедрения новых элементов в связи с появлением у «противников» перспективных средств поражения, в том числе гиперзвукового оружия.

Намерение США модернизировать ПРО в первую очередь связано с появлением гиперзвукового оружия у России, считают эксперты. В Вашингтоне рассматривают новые российские технологии как «вызов безопасности», хотя Москва неоднократно подчёркивала, что её военный потенциал носит исключительно оборонительный характер.