В России разрабатывается более 10 новых модификаций военных и гражданских авиатренажеров

Генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков сообщил, что уже реализовано более 300 проектов для 50 модификаций различных типов летательных аппаратов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 10 новых модификаций для военных и гражданских самолетов и вертолетов разрабатывается в настоящее время в холдинге "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

По его словам, в контуре "Технодинамики" разработкой авиационных тренажеров занимается центр научно-технических услуг "Динамика". "Реализовано более 300 проектов для 50 модификаций различных типов летательных аппаратов. Вместе с тем, мы не намерены останавливаться на достигнутом и в настоящее время разрабатываем более 10 новых модификаций тренажеров как для военных, так и гражданских машин", - сообщил он.

Насенков уточнил, что для ударного вертолета Ми-28Н готовится учебный компьютерный класс, для экспортной версии Ми-28НЭ разрабатываются комплексные тренажеры на неподвижном основании, на подвижной динамической платформе, а также учебные компьютерные классы.

Кроме того, новые тренажеры создаются для вертолетов Ка-28, Ми-8АМТШ и Ка-52, а также Ил-76МД и Су-34. Еще, по его словам, "Динамика" выполняет составные части опытно-конструкторских работ, касающихся разработки корпуса кабины комплексного тренажера истребителей Су-35, Су-30МК2 и Су-27СКМ.

"В ближайшее время планируются к поставке тренажеры для обучения экипажей вертолетов Ка-226.80, Ми-26, "Ансат-У", Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5, Ми-28Н, Ка-52, а также для экипажей самолетов Су-34 и Ил-76МД", - уточнил собеседник агентства.