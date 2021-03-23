Войти
ИнВоен Info

Испытания Ту-160М2 перешли на следующий этап

919
0
+3
Испытания Ту-160М2 перешли на следующий этап
Испытания Ту-160М2 перешли на следующий этап.
Источник изображения: invoen.ru

Согласно зарубежным СМИ, Россия адаптирует своего «Белого лебедя» для будущего. В конце 2020 года последняя версия стратегического бомбардировщика Ту-160М2 впервые взлетела в Казани с новыми двигателями. В начале марта текущего года самолет перелетел на аэродром Жуковский для продолжения испытаний.

Подчеркивается, что этот самый большой боевой самолет в мире оснащен и самой мощной двигательной установкой. Каждый из четырех находящихся под фюзеляжем бомбардировщика ТРДД НК-32 развивает тягу более 245 килоньютонов (24983 кгс). Этой мощности достаточно, чтобы поднять самолет массой до 275 тонн в воздух после двухкилометрового разбега и разогнать его в полете до скорости более 2200 км/ч. Вместе с тем, когда-то разработанному специально для Ту-160 НК-32 сейчас добрых 40 лет. Следствием столь почтенного возраста, не в последнюю очередь, является большой расход топлива.

Четыре мощнейших двигателя под фюзеляжем "Белого лебедя"


В рамках масштабной модернизации самолет получит новые двигатели НК-32 второй серии. Предполагается, что он обеспечит те же характеристики, но станет более экономичным. Улучшение должно быть достигнуто в основном за счет оптимизации лопаток компрессора и турбины. В результате самолет с полной заправкой сможет пролетать на 1620 км дальше. Общая дальность полета Ту-160М2 с шестью крылатыми ракетами на борту составит 13950 км. Кстати, НК-32-02 не совсем новый. Двигатель разработали еще в 1987 году, но после распада СССР в серийное производство он так и не пошел.

Правда, как отмечают источники, пока на новых двигателях летает только один самолет. Этот единственный экземпляр недавно прибыл на подмосковный аэропорт Жуковский, где находится летно-испытательная база Туполева. Согласно сообщению госкорпорации «Ростех», новый ракетоносец Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32-02 и обновленным бортовым оборудованием, что улучшает характеристики базового самолета. Машина «успешно прошла все заводские испытания» в Казани и готова к их следующему этапу. Также сообщается, что Россия планирует не только модернизировать до версии М2 все 16 состоящих на вооружении бомбардировщиков, но и выпустить на заводе в Казани до 50 новых Ту-160М2.

По материалам ресурса flugrevue.de

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
Ростех
Туполев
Проекты
2020-й год
Похожие новости
12.03.2021
Первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М прибыл в Жуковский
11.03.2021
Завершены заводские испытания модернизированного Ту-160М с новыми двигателями
25.12.2020
Двигатели «ОДК-Кузнецов» признаны мировым достижением
25.08.2020
ОДК поставила первую установочную партию двигателей НК-32 второго этапа для Ту-160М
18.05.2017
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 22:03
  • 7
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 23.03 20:31
  • 21
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 23.03 20:18
  • 71
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи
  • 23.03 17:33
  • 1
На территории технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств
  • 23.03 15:08
  • 3
В районе Горловки заметили колонну необычных модернизированных танков Т-72
  • 23.03 14:58
  • 18
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 23.03 14:55
  • 1
В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России
  • 23.03 14:11
  • 9
Испытания новых российских ионных двигателей в космосе пройдут в 2025-2030 годах
  • 23.03 14:11
  • 5
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 23.03 12:46
  • 1
Тайные операции: Британия создает антироссийский спецназ
  • 23.03 12:45
  • 1
Британия объяснила наращивание ядерного арсенала усилением ПРО России
  • 23.03 11:55
  • 8
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 11:52
  • 1
США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
  • 23.03 11:28
  • 1
Почему Индия все больше недовольна Россией