Испытания Ту-160М2 перешли на следующий этап.

Согласно зарубежным СМИ, Россия адаптирует своего «Белого лебедя» для будущего. В конце 2020 года последняя версия стратегического бомбардировщика Ту-160М2 впервые взлетела в Казани с новыми двигателями. В начале марта текущего года самолет перелетел на аэродром Жуковский для продолжения испытаний.

Подчеркивается, что этот самый большой боевой самолет в мире оснащен и самой мощной двигательной установкой. Каждый из четырех находящихся под фюзеляжем бомбардировщика ТРДД НК-32 развивает тягу более 245 килоньютонов (24983 кгс). Этой мощности достаточно, чтобы поднять самолет массой до 275 тонн в воздух после двухкилометрового разбега и разогнать его в полете до скорости более 2200 км/ч. Вместе с тем, когда-то разработанному специально для Ту-160 НК-32 сейчас добрых 40 лет. Следствием столь почтенного возраста, не в последнюю очередь, является большой расход топлива.

Четыре мощнейших двигателя под фюзеляжем "Белого лебедя"

В рамках масштабной модернизации самолет получит новые двигатели НК-32 второй серии. Предполагается, что он обеспечит те же характеристики, но станет более экономичным. Улучшение должно быть достигнуто в основном за счет оптимизации лопаток компрессора и турбины. В результате самолет с полной заправкой сможет пролетать на 1620 км дальше. Общая дальность полета Ту-160М2 с шестью крылатыми ракетами на борту составит 13950 км. Кстати, НК-32-02 не совсем новый. Двигатель разработали еще в 1987 году, но после распада СССР в серийное производство он так и не пошел.

Правда, как отмечают источники, пока на новых двигателях летает только один самолет. Этот единственный экземпляр недавно прибыл на подмосковный аэропорт Жуковский, где находится летно-испытательная база Туполева. Согласно сообщению госкорпорации «Ростех», новый ракетоносец Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32-02 и обновленным бортовым оборудованием, что улучшает характеристики базового самолета. Машина «успешно прошла все заводские испытания» в Казани и готова к их следующему этапу. Также сообщается, что Россия планирует не только модернизировать до версии М2 все 16 состоящих на вооружении бомбардировщиков, но и выпустить на заводе в Казани до 50 новых Ту-160М2.

По материалам ресурса flugrevue.de