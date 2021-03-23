Войти
Известия.ru

Британия объяснила наращивание ядерного арсенала усилением ПРО России

627
1
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Лондон решил расширить свой ядерный потенциал в связи с усилением противоракетной обороны (ПРО) России, заявил 21 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью программе The Andrew Marr Show на Би-би-си.

Он назвал своим служебным долгом гарантировать королевству возможность ядерного сдерживания, а также отслеживать действия других стран, в том числе России, в этом направлении.

«В течение последних лет мы наблюдали, как Россия инвестировала значительные средства в усиление противоракетной обороны. Были запланированы и развернуты новые комплексы [ПРО]», — заявил Уоллес.

При этом глава британского минобороны заверил, что королевство будет иметь самое маленькое число боеголовок по сравнению с другими ядерными державами.

16 марта правительство Великобритании представило новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, согласно которой страна планирует увеличить количество ядерных боеголовок до 260.

В ответ посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что британские власти нарушили ряд международных соглашений, когда выбрали курс на наращивание ядерного потенциала.

Кроме того, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании на период до 2030 года Россия была названа наиболее острой и актуальной угрозой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
04.02.2021
«Нездоровые мысли»: Россия осудила слова адмирала США о войне
17.02.2020
L'Echo (Бельгия): генсек НАТО: мы не будем размещать новые ядерные ракеты в Европе
16.10.2019
Секрет ближневосточной безопасности
11.04.2019
Купим у России: Турция не пропадет без оружия США
21.09.2016
Силы земные, проблемы небесные
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
1 комментарий
№1
23.03.2021 12:45
Это не наращивание, а лишь возврат к уровню четвертьвековой давности.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 22:03
  • 7
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 23.03 20:31
  • 21
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 23.03 20:18
  • 71
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи
  • 23.03 17:33
  • 1
На территории технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств
  • 23.03 15:08
  • 3
В районе Горловки заметили колонну необычных модернизированных танков Т-72
  • 23.03 14:58
  • 18
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 23.03 14:55
  • 1
В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России
  • 23.03 14:11
  • 9
Испытания новых российских ионных двигателей в космосе пройдут в 2025-2030 годах
  • 23.03 14:11
  • 5
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 23.03 12:46
  • 1
Тайные операции: Британия создает антироссийский спецназ
  • 23.03 12:45
  • 1
Британия объяснила наращивание ядерного арсенала усилением ПРО России
  • 23.03 11:55
  • 8
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 11:52
  • 1
США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
  • 23.03 11:28
  • 1
Почему Индия все больше недовольна Россией