Британия объяснила наращивание ядерного арсенала усилением ПРО России

Лондон решил расширить свой ядерный потенциал в связи с усилением противоракетной обороны (ПРО) России, заявил 21 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью программе The Andrew Marr Show на Би-би-си.

Он назвал своим служебным долгом гарантировать королевству возможность ядерного сдерживания, а также отслеживать действия других стран, в том числе России, в этом направлении.

«В течение последних лет мы наблюдали, как Россия инвестировала значительные средства в усиление противоракетной обороны. Были запланированы и развернуты новые комплексы [ПРО]», — заявил Уоллес.

При этом глава британского минобороны заверил, что королевство будет иметь самое маленькое число боеголовок по сравнению с другими ядерными державами.

16 марта правительство Великобритании представило новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, согласно которой страна планирует увеличить количество ядерных боеголовок до 260.

В ответ посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что британские власти нарушили ряд международных соглашений, когда выбрали курс на наращивание ядерного потенциала.

Кроме того, в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании на период до 2030 года Россия была названа наиболее острой и актуальной угрозой.