В районе Горловки заметили колонну необычных модернизированных танков Т-72

В Сети появилось видео прохода танковой колонны, снятое в минувшую субботу, 20 марта из транспортного средства в районе Горловки (Донецкая народная республика).

По всей видимости, движение техники запечатлели из окна обычного автобуса. Первым в объектив попал выпущенный еще в советские годы Т-72Б образца 1989 года со встроенной динамической защитой "Контакт-5" .

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Т-72Б с "Контакт-5"

Как известно, такая "реактивная броня" способна нейтрализовывать не только кумулятивные боеприпасы, но и некоторые типы бронебойных подкалиберных снарядов, например находящихся на вооружении ВСУ танков. Эта модификация "семьдесят второго" воюет на Донбассе с самого начала конфликта.

Идущий следом танк является достаточно необычным, это старый советский Т-72А. До сих пор такие машины в больших количествах находятся на различных украинских площадках хранения. Его выдают установленные впереди мортиры системы запуска 81-мм дымовых гранат 902А "Туча".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Доработанный Т-72А

Над ним основательно поработали местные умельцы. Они установили на него противокумулятивную защиту "Контакт" первого поколения, причем на верхней лобовой детали корпуса она как-бы имеет двойное усиление. Борта закрыли блоками от Т-72Б образца 1989 года.

Следом проехали ничем не примечательные Т-64БВ. Летом 2014 года большое их количество было захвачено в виде трофеев. Можно только упомянуть, что по образцу Т-80БВ на нижней лобовой детали корпуса повесили резиновые "фартуки".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Т-64БВ

Небольшую колонну замыкали еще два Т-72А. У одного был такой же "фартук", борта защищены "Контактом", а крайний танк, как и самый первый, оборудован ножевым противоминным тралом.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Еще два Т-72А с "Контактом"

Конечно, данную технику трудно назвать современной, но видно, что эксплуатирующие ее бойцы приложили немало сил, чтобы она была способна выполнять боевые задачи.

Лев Романов