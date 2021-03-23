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Вестник Мордовии

В районе Горловки заметили колонну необычных модернизированных танков Т-72

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В Сети появилось видео прохода танковой колонны, снятое в минувшую субботу, 20 марта из транспортного средства в районе Горловки (Донецкая народная республика).

По всей видимости, движение техники запечатлели из окна обычного автобуса. Первым в объектив попал выпущенный еще в советские годы Т-72Б образца 1989 года со встроенной динамической защитой "Контакт-5" .

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Т-72Б с "Контакт-5"

Как известно, такая "реактивная броня" способна нейтрализовывать не только кумулятивные боеприпасы, но и некоторые типы бронебойных подкалиберных снарядов, например находящихся на вооружении ВСУ танков. Эта модификация "семьдесят второго" воюет на Донбассе с самого начала конфликта.

Идущий следом танк является достаточно необычным, это старый советский Т-72А. До сих пор такие машины в больших количествах находятся на различных украинских площадках хранения. Его выдают установленные впереди мортиры системы запуска 81-мм дымовых гранат 902А "Туча".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Доработанный Т-72А

Над ним основательно поработали местные умельцы. Они установили на него противокумулятивную защиту "Контакт" первого поколения, причем на верхней лобовой детали корпуса она как-бы имеет двойное усиление. Борта закрыли блоками от Т-72Б образца 1989 года.

Следом проехали ничем не примечательные Т-64БВ. Летом 2014 года большое их количество было захвачено в виде трофеев. Можно только упомянуть, что по образцу Т-80БВ на нижней лобовой детали корпуса повесили резиновые "фартуки".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Т-64БВ

Небольшую колонну замыкали еще два Т-72А. У одного был такой же "фартук", борта защищены "Контактом", а крайний танк, как и самый первый, оборудован ножевым противоминным тралом.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Еще два Т-72А с "Контактом"

Конечно, данную технику трудно назвать современной, но видно, что эксплуатирующие ее бойцы приложили немало сил, чтобы она была способна выполнять боевые задачи.

Лев Романов

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Страны
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
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3 комментария
№1
23.03.2021 03:16
Старье которое будет уничтожено в первые дни при начале серьезного  вооруженного конфликта.А потом с удивлением для людей(в основном для людей из РФ) выяснится , что хорошие танки в РФ все-таки есть , но они почему то в республики так и не поступили за 7 лет
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№2
23.03.2021 03:48
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Старье которое будет уничтожено в первые дни при начале серьезного  вооруженного конфликта.А потом с удивлением для людей(в основном для людей из РФ) выяснится , что хорошие танки в РФ все-таки есть , но они почему то в республики так и не поступили за 7 лет

Странно видеть такую веру в "новые танки". :) "Новые" танки отличаются от "старых" не тем, что они, "новые", неуязвимы, а тем, что до своей гибели они с БОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ смогут решить поставленные перед ними задачи.
Начать поставлять республикам "новые" танки СЕЙЧАС - это ПРОВОЦИРОВАТЬ укров на агрессию. Смысл - раздавить республики, пока  они ЕЩЕ не усилились за счет большого числа новой российской техники, которая УЖЕ НАЧИНАЕТ ПОСТУПАТЬ.
Неужели так трудно это понять?
Да и зачем новые российские танки в республиках? Если укропитеки решатся на нападение, то оно произойдет - на начальном этапе - силами разведывательно-диверсионных и штурмовых групп. Чтобы нарушить управление, уничтожить "узлы сопротивления", посеять панику, толкнуть республики на глупые действия.  "Новые" танки против этого так же (бес)полезны, как и "старые". Затем удар нанесет артиллерия (за отсутствием  у ВСУ боеспособной авиации).
Республики нуждаются в "спецназе", мобильных частях, средствах разведки и контрбатарейной борьбы, и только потом - в танках. Причем, скорее всего, сгодятся (против такого противника) и старые.
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№3
23.03.2021 15:08
Им бы реальные Т-72Б обр 1989г с Контакт-5 и Конкурс-М вместо ЗПУ над башенкой командира и командиру нашлемные очки ПНВ от Т-90. Да и сами экипажи желательно чтобы имели самое непосредственное отношение к танковому делу и службе в танковых войсках (а уж если опыт боёв в Грозном....).

А это потешное войско чисто для информационной войны. Хотя и его стоит максимально возможно модернизировать исходя из ресурсов и возможностей (те же контакты-5 им подкинуть комплектами, блоками)
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