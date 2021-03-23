Разведка японских ВВС: почему в Японии не сообщалось по поводу российской «провокации» 11 марта (Shukan Gendai)

Бывший начальник разведки японских ВВС нагнетает страхи вокруг планового облета российской авиационной группой нейтральных вод Японского моря и Тихого океана. По его бездоказательному мнению, эта «операция» носила провокационный характер, и глубоко оскорбила японский народ. Как по команде, к этому мнению подключились японские читатели, устроившие чуть ли не истерику в соцсетях.

Истребители ПВО сил самообороны Японии были подняты по тревоге

11 марта этого года исполнилось 10 лет Великого восточно-японского землетрясения. Знаете ли вы, что российские вооруженные силы в этот день предприняли "провокационную акцию" против Японии, как будто бы пренебрегая горем японского народа?

Согласно сообщению главного штаба японского Министерства обороны, в тот же день самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) ВВС России А-50 и в общей сложности восемь других российских самолетов, совершили облет акватории Японского и Охотского морей в областях, непосредственно примыкающих к воздушному пространству нашей страны. В связи с этим японские ВВС подняли в воздух истребители ПВО.

Как сообщала газета российского военного ведомства "Красная звезда" 12 числа, "В строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства Воздушно-космические силы России (военно-воздушные силы и воздушно-космические силы были объединены в одно командование в 2015 г.) два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС (способных нести ядерное оружие) выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35C Воздушно-космических сил России (новейшие российские истребители). Продолжительность полета составила более девяти часов. На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии". (Дополнения в скобках добавлены автором). В статье "Красной Звезды" не упоминается А-50, самолет ДРЛО, сфотографированный японскими военно-воздушными силами. Как представляется, это связано с намерением скрыть детали действий российских вооруженных сил, предпринятых в ходе полета.

Общая картина этой операции ВКС России, раскрытая сообщением японского Министерства обороны и отчетом российского военного ведомства, такова: Стратегические бомбардировщики двигались в южном направлении со стороны Владивостока в западную часть Японского моря. В районе острова Окиносима, префектура Симанэ, они подошли к японскому воздушному пространству и как бы "оглаживая" его, двинулись на север, совершили облет вокруг Хоккайдо и прошли из Охотского моря в северо-западную часть Тихого океана над островом Шикотан - одним из четырех островов "северных территорий".

На этом маршруте группа истребителей Су-35С разделилась на три соединения по две боевые машины, которые эскортировали бомбардировщики шестью самолетами. Над Японским морем к северу позади этой группы находился самолет ДРЛО А-50. Он осуществлял радарную поддержку полета и общее управление им.

Какова цель этого угрожающего поведения авиагруппы?

На приведенной схеме № 1 (приведена в оригинале статьи первой, подготовлена главным штабом Министерства обороны Японии) зеленая линия - это путь следования стратегических бомбардировщиков (Ту-95МС), а желтая, фиолетовая и розовая линии - пути следования групп сопровождавших их истребителей (Су-35С). Красная замкнутая линия над центральной частью Японского моря - это маршрут самолета ДРЛО А-50, который отвечал за наблюдение за обстановкой и сбор информации.

Как сообщают российские СМИ, этот полет являлся плановым (напомним, что он пришелся на день поминовения в Японии жертв Великого восточно-японского землетрясения). Таким образом, он представляется явной демонстрацией силы (угрозой) против Японии… Многие японцы, пережившие это масштабное стихийное бедствие, и молящиеся в эту десятилетнюю годовщину за души своих погибших родственников и друзей были поражены в своих чувствах в этот священный и торжественный день. Их скорбящие сердца были буквально растоптаны в этот день неслыханной провокацией России. Что за безжалостная и грубая эта страна!

Как представляется, поскольку полет российской авиагруппы проходил над "северными территориями", то он имел цель оказать сдерживающее воздействие на Японию, непреклонно требующую их возврата, и решительно не уступающую России своего суверенитета над островами.

В любом случае, сейчас можно сделать вывод, что нынешняя Россия нисколько по существу не изменилась в сравнении с бывшим Советским Союзом, который после подписания Японией Потсдамской декларации и объявления безоговорочной капитуляции в одностороннем порядке разорвал советско-японский Пакт о нейтралитете.

Кстати, я никогда не забуду день Великого восточно-японского землетрясения 10 лет назад. Автор служил тогда в командовании северного направления японских сил ПВО (авиабаза Мисава, префектура Аомори), которое отвечает за задачи противовоздушной обороны в районах Хоккайдо и Тохоку. После того, как произошло это землетрясение, мы, ответственные за оборонную миссию в этом районе, оказались в тяжелейшей чрезвычайной ситуации из-за необходимости принятия различных мер реагирования на это страшное стихийное бедствие. Я не буду здесь подробно касаться этой нашей деятельности, однако упомяну о том, что в разгар борьбы с последствиями стихии 17 марта 2011 года ВВС России направили в Японское море самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.

Что же произошло в тот день 10 лет назад?

Затем, уже 21 марта, когда осуществлялись многочисленные мероприятия по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1, из России вылетели истребитель ВВС России Су-27 (красная линия на схеме № 2 в оригинале) и самолет радиоэлектронной разведки Ан-12 (синий трек на той же схеме). Они барражировали над Японским морем. Это была мощная разведывательная акция, которая также служила для сбора радиоактивной пыли, потому что истребитель был оборудован чем-то вроде контейнера для таких целей и летел параллельно с самолетом электронной разведки. Около 20 японских истребителей F-2 были разрушены землетрясением и цунами на авиабазе Мацусима в префектуре Мияги. Россия, узнавшая об этом из прессы и других источников, срочно направила разведывательно-боевую группу в направлении авиабазы Мацусима.

Вероятно, цель этой акции заключалась в том, чтобы спровоцировать взлет японских истребителей ПВО и осуществить разведку противовоздушной обороны нашей страны (реакция на вторжение в воздушное пространство) в чрезвычайных обстоятельствах в условиях воздействия стихийного бедствия. То есть воспользовавшись ущербом, нанесенным нашей стране землетрясением и цунами, Россия попробовала проверить нашу обороноспособность.

Однако те аэродромы, на которых несут боевое дежурство силы ПВО Японии, оказались не затронутыми стихией. И хотя на них тоже проводились мероприятия, связанные с устранением отдаленных последствий ЧП, они полностью выполнили свой долг по реагированию на угрозы.

Кстати, в нашем реагировании на действия российской авиации 11 марта нынешнего года есть некоторые нюансы. В этот раз истребители ПВО ВВС Японии избегали сближения с российскими бомбардировщиками, но приближались к находившемуся позади них самолету ДРЛО А-50, который обеспечивал этот полет. Несомненно, это оказало определенное психологическое давление на российские вооруженные силы.

Причина, по которой самолет ДРЛО не был упомянут в "Красной Звезде", по всей видимости, связана с намерением скрыть участие этой машины в операции ВКС России, однако, ВВС японских сил самообороны блестяще раскрыли это.

Передать лично Путину

Если бы это было реальное воздушное сражение, то, как только российские бомбардировщики вторжения атаковали бы Японию, самолет ДРЛО, который является высокоценной целью, был бы сбит истребителями японских военно-воздушных сил самообороны, что нанесло бы большой ущерб ВКС России.

Короче говоря, можно утверждать, что действия японских сил ПВО на этот раз оказались крайне адекватными, и должны быть положительно оценены как с тактической, так и со стратегической (информационная война) точек зрения. Проблема заключается в дипломатии, которая должна играть роль важного опорного колеса в механизме обеспечения безопасности. В дополнение к тактическим действиям ВВС Японии, по моему мнению, должны последовать серьезные заявления нашей дипломатии, решительно осуждающие демонстративные действия российской армии.

В этом плане, с точки зрения автора, следовало бы предать широкой огласке как внутри страны, так и за рубежом тот факт, что эти действия российской были чрезвычайно болезненно восприняты японцами, оплакивающими и страдающими от воспоминаний о множестве жертв, вызванных тем страшным стихийным бедствием.

Вдобавок к этому мы должны сказать государству, которое как ни в чем ни бывало осуществляет подобные действия, что "наш народ вряд ли будет испытывать по отношению к нему какие-либо дружеские чувства и не сможет ему доверять как нации".

Даже сейчас еще не поздно. Искренне надеюсь, что при случае передам эту мысль лично лидеру этой страны-партнера, то есть президенту Путину.

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Эйдзи Судзуки - бывший руководитель службы разведки ВВС сил самообороны Японии. Родился в 1960 году в городе Киото, префектура Киото. После окончания университета в 1983 году поступил на службу в сухопутные войска. В 1985 году перешел в ВВС, окончив курсы командного состава. В течение более 30 лет служил на разных командных должностях в различных подразделениях разведки ВВС Японии и в военной разведке министерства обороны. Закончил службу в звании генерал-майора и должности начальника разведки ВВС. По ходу службы занимался не только вопросами обороны, но и чрезвычайными ситуациями, а также операциями по поддержанию мира. Участвовал в миссии Японии в Ираке, организации помощи сил самообороны в ликвидации последствий Великого восточно-японского землетрясения, организации аналитической работы по северокорейской угрозе и т.д.

Автор ряда книг, в том числе нашумевшей "Северная Корея не является абсолютным злом".

Комментарии японских читателей с агрегатора Yahoo News Japan

umi

Не только Россия, но и Китай во время Великого восточно-японского землетрясения провокационно себя вели. Занимались разведкой, искали уязвимые места в нашей обороне.

Эта кампания чувствует себя хорошо особенно тогда, когда японскому народу плохо. Нужно, чтобы как можно больше японцев узнавали эту жестокую правду. Пора нам просыпаться от нашего пацифизма.

mar

У России ВВП одна треть японского. Оснований для роста у нее нет. Вот разрушится ее экономика, тогда и северные острова легко заберем. А сейчас нужно сосредоточится на изменении нашей конституции.

nab

Уважаемые военные сил самообороны! Спасибо вам за труды!

А вруны из правительства не заслуживают доброго слова! Почему они все так честно, как автор не рассказывают?! Если молчат СМИ, то правду могут рассказать депутаты Либерально-демократической партии в своих Твиттерах. ЛДП у нас действительно консервативная партия? Действительно партия, которая защищает мир и безопасность Японии?

pip

Полностью согласен с автором статьи! Но в ней есть ошибка. Япония в войне согласилась на безоговорочную капитуляцию императорской армии, а не государства! Это японцам нужно помнить и правильно знать историю.

akp

Журнал "Гэндай бизнес" и автор статьи, спасибо вам большое! Отличная статья! Наши средства массовой информации замалчивают правду о России. Поэтому нам так трудно понять весь смысл ее недружественных действий по отношению к Японии.

К России нельзя относиться снисходительно. Нам нужно умело использовать все средства, чтобы вернуть северные острова! На Россию следует смотреть, как на страну, желающую Японии бед.

ega

Одновременное использование военной силы и дипломатии - это обычная практика в мировой политике.

Почему бы нам в ответ на эти действия России силами ВМС Японии не повторить вокруг Цусимы 27 мая знаменитые эволюций объединенного императорского флота Японии, приведшие к победе в Цусимском сражении. А потом повторить это в акватории Владивостока. Вот и проверим военную мощь агрессора!

tet

Вот если развалятся Россия и Китай, как же это будет хорошо для дела мира на планете! Как сократятся в мире военные расходы, и сколько денег поступит на развитие мирной жизни. Насколько легче всем нам станет жить! Это главная наша мечта!

tyo

Если все сказанное автором правда, то об этом нужно громко кричать! Нашему МИДу нужно заявить России протест! Если еще как-то можно понять озабоченность России опасностью радиационного заражения 10 лет назад, то операция российских ВВС сегодня, когда японский народ с болью вспоминает трагедию - это непозволительное дело.

Как правильно указывает автор, нам нечего иметь дело со страной, которая не сдерживает свои обязательства по договорам.

m_o

Об этой российской провокации 11 марта нынешнего года нужно громко говорить во всех СМИ! Вокруг нас только враждебные государства! Уже вот-вот будут захвачены острова Сенкаку! Правящая и оппозиционные партии занимаются своим политическими интригами, наш МИД работает так, что возникает вопрос: на чьей он вообще стороне?

inv

Россия всегда стремится проглотить слабых. Это стране доверять нельзя. Япония должна во весь голос рассказывать всему миру, что сотворила с ней Россия в конце прошлой войны. Чтобы другие страны больше не переживали такой трагедии, которую пережила Япония.

poz

Помните МИГ-25, который прилетел в Японию не замеченным и которого не смогли догнать F-4. Так вот эти F-4 у нас только сейчас были списаны! Есть о чем подумать с точки зрения эффективности японской ПВО!

tos

Россия знает, что Япония не будет стрелять, вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать. Нужно жестко отвечать России!

eti

Россия, наконец, показала нам, что она является не потенциальным, а настоящим нашим противником! Японии срочно нужно заводить свои наступательные ракеты и атомное оружие. Иначе будет поздно! Японию превратят в выжженную землю! Полностью надеяться на Америку - это как вручать свою жизнь в руки другому человеку!

f*****

Японии нужно как можно быстрее обзаводиться своими ядерными ракетами. И нацелить их на Москву. Это будет самое действенное.

oya

Россия и Китай всегда нацеливались на завоевание Японии. Прямо-таки исстари. И в ходе русско-японской войны, и в ходе японо-китайской войны с династией Цин?

Ах что-то не так? Разве не было в мировой истории американо-японской войны? Разве не вписана в учебники японская агрессия в Южную Азию с целью создания "Великой азиатской зоны сопроцветания"?

После бывшего премьера Какуэя Танаки (консервативный политик, приветствовал агрессивную политику Японии периода войны, запятнал себя многочисленными коррупционными скандалами - прим. ред.) многие японские политики свято верили в это. Разве не так?

pgh

Прежде, чем публиковать такие статьи, вселяя в народ страх и разжигая в нем ненависть, не лучше ли нашему правительству и министру обороны попробовать политические методы решения проблем!

Эйдзи Судзуки (Eiji Suzuki)