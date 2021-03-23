В ЛНР заявили об отказе украинских силовиков выполнять приказы

Украинские военные в Донбассе отказываются выполнять приказы своего руководства, рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

«В подразделениях оперативно-тактической группировки «Север» [ВС Украины] отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР», — заявил Осадчий журналистам в воскресенье, 21 марта.

Кроме того, по словам официального представителя ЛНР, в пятницу военнослужащие 80-й бригады ВСУ отказались оборудовать свои позиции в поселке Счастье из-за страха подорваться на ранее установленных минах.

После этого командир 14-й бригады Сергей Войченко прибыл на позиции, чтобы заменить личный состав, добавил он.

14 марта Осадчий призвал украинских силовиков не выполнять приказы ВСУ об обстрелах территории ЛНР.

В начале марта военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Отмечалось, что подобные меры в ДНР приняли, так как Киев продолжает нарушать меры, направленные на соблюдение перемирия.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Тем не менее вопрос политического урегулирования решен не был, Минские соглашения не выполнялись, а переговоры саботировались. С начала текущего года снова начало расти число обстрелов — в ОБСЕ зарегистрировали почти 900 случаев нарушения перемирия.