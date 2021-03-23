Крепнет «боевое братство» Украины и Японии

Япония подтвердила намерение принять участие в «Си Бриз-2021» и присоединиться к учениям «Совместные усилия-2021».

Об этом шла речь на встрече министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Японии Нобуо Киши в Токио (Япония), об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, говорит УНИАН.

По словам Тарана, министры договорились о проведении второго раунда украинско-японских консультаций по вопросам безопасности на уровне высоких представителей министерств обороны и иностранных дел двух стран в формате «2 на 2» осенью 2021 года.