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Военно-промышленный курьер

Крепнет «боевое братство» Украины и Японии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Япония подтвердила намерение принять участие в «Си Бриз-2021» и присоединиться к учениям «Совместные усилия-2021».

Об этом шла речь на встрече министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Японии Нобуо Киши в Токио (Япония), об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, говорит УНИАН.

По словам Тарана, министры договорились о проведении второго раунда украинско-японских консультаций по вопросам безопасности на уровне высоких представителей министерств обороны и иностранных дел двух стран в формате «2 на 2» осенью 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Япония
Проекты
Военные учения
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