Войти
Военно-промышленный курьер

Англия увеличивает свой ядерный арсенал

551
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Лондон объявил, что впервые за последние десятилетия увеличит свой ядерный арсенал. Это идет вразрез с ранним заявлением о сокращении ядерных запасов до 180 боеголовок в середине 2020-х годов.

Теперь Соединенное Королевство планирует увеличить запас на 40 процентов, т.е. довести ядерный запас до 260 боеголовок.

Англия в настоящее время занимается дорогостоящим и длительным проектом по строительству новых атомных подводных лодок, которые базируются у берегов Шотландии. Последняя как может сопротивляется.

Только в 2019 году Лондоном было потрачено 8,9 млрд. долларов на свое ядерное оружие. Что, кстати, идет вразрез с установками того же Договора о нераспространении ядерного оружия, пишет ВПК, ссылаясь на швейцарский портал ICAN.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Швейцария
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
05.09.2019
Nature (Великобритания): как ученые-ядерщики расследуют таинственный взрыв в России
03.07.2014
Его породила бомба
29.05.2013
Боевые роботы пугают экспертов
12.11.2012
Будущее программы Нанна–Лугара
11.05.2012
Боец XXI века: комплексная защита и подвижность
10.11.2010
В мобилизационном угаре
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 22:03
  • 7
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 23.03 20:31
  • 21
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 23.03 20:18
  • 71
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 23.03 19:46
  • 1
ВКС России разнесли в Сирии нелегальный шпионский узел связи
  • 23.03 17:33
  • 1
На территории технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств
  • 23.03 15:08
  • 3
В районе Горловки заметили колонну необычных модернизированных танков Т-72
  • 23.03 14:58
  • 18
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 23.03 14:55
  • 1
В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России
  • 23.03 14:11
  • 9
Испытания новых российских ионных двигателей в космосе пройдут в 2025-2030 годах
  • 23.03 14:11
  • 5
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 23.03 12:46
  • 1
Тайные операции: Британия создает антироссийский спецназ
  • 23.03 12:45
  • 1
Британия объяснила наращивание ядерного арсенала усилением ПРО России
  • 23.03 11:55
  • 8
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 23.03 11:52
  • 1
США захотели модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия
  • 23.03 11:28
  • 1
Почему Индия все больше недовольна Россией