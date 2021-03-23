Англия увеличивает свой ядерный арсенал

Лондон объявил, что впервые за последние десятилетия увеличит свой ядерный арсенал. Это идет вразрез с ранним заявлением о сокращении ядерных запасов до 180 боеголовок в середине 2020-х годов.

Теперь Соединенное Королевство планирует увеличить запас на 40 процентов, т.е. довести ядерный запас до 260 боеголовок.

Англия в настоящее время занимается дорогостоящим и длительным проектом по строительству новых атомных подводных лодок, которые базируются у берегов Шотландии. Последняя как может сопротивляется.

Только в 2019 году Лондоном было потрачено 8,9 млрд. долларов на свое ядерное оружие. Что, кстати, идет вразрез с установками того же Договора о нераспространении ядерного оружия, пишет ВПК, ссылаясь на швейцарский портал ICAN.