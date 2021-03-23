Зачем США и их союзники устраивают учения у морских границ России

На рейде румынского порта Констанца выстроился большой отряд боевых кораблей стран НАТО. В Черное море они пришли для участия в масштабных маневрах Альянса "Морской щит 21".

Формально их организатором являются ВМС Румынии. Вот как местные адмиралы анонсировали предстоящие совместные действия натовских моряков: "Главная цель международных учений Sea Shield 21 - проверка, повышение уровня взаимодействия и сотрудничества между ВМС Румынии и другими категориями сил Армии Румынии, различными структурами МВД и другими военно-морскими силами НАТО. Учения включают все этапы военно-морской операции НАТО в ответ на геополитический кризис в регионе, их роль - продемонстрировать постоянную готовность армии Румынии укреплять морскую позицию альянса в меняющейся среде безопасности".

Пришли с "Томагавками"

Что имели в виду в Бухаресте, говоря о "геополитическом кризисе в регионе", понять сложно. Впрочем, политический подтекст в последние годы присутствует фактически на всех учениях НАТО. И практически всегда он связан с якобы нарастающей "российской угрозой". В черноморском регионе о ней натовцы беспрестанно твердят, по меньшей мере, последние семь лет - со времен крымской весны.

Силы в порту Констанца собрались немалые. Более 2,4 тысячи военнослужащих, 18 боевых кораблей и судов обеспечения из восьми стран НАТО

Что касается "Морского щита", то к этим маневрам Брюссель привлек военных из 8 стран Альянса, в том числе из США. Вечером 19 марта в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что в акваторию Черного моря вошел американский крейсер "Монтерей", действия которого сразу начали отслеживать наши моряки. А в минувшую субботу в Минобороны России проинформировали, что вслед за "Монтереем" в черноморских водах появился ракетный эсминец США "Томас Хаднер". Поэтому очевидно, кто реально будет играть на учениях НАТО роль первой скрипки. Надо иметь в виду, что крейсер и эсминец несут на борту серьезный арсенал. Так, эсминец "Томас Хаднер" имеет на вооружении до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тысячи километров. На нем установлена боевая информационно-управляющая система "Иджис", объединяющая средства ПВО кораблей в общую сеть. Боевые возможности у крейсера "Монтерей" еще более весомые.

Силы в Констанце собрались немалые. Более 2,4 тысячи военнослужащих. 18 боевых кораблей и судов обеспечения из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Союзное морское командование НАТО направило на маневры свою Постоянную военно-морскую группировку SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group). Туда входят разные типы кораблей - крейсер, эсминец, фрегаты, корветы, минные заградители и тральщики, патрульный корабль и морские буксиры.

К учениям также привлекают 10 военных самолетов, в том числе F-16 Fighting Falcon, МиГ-21, вертолеты IAR-330 ВВС и ВМС Румынии. А еще испанские истребители Eurofighter Typhoon, американские и турецкие самолеты-разведчики.

Предусмотрена наземная часть маневров. На полигоне в Капу Мидия (уезд Констанца) три мобильных отряда ракетных войск ВМС Румынии и береговая ракетная батарея ВМС Польши будут совместно отражать атаку условного противника. Для этого поляки задействуют мобильную систему ракет Kongsberg. А защиту коммуникаций и порта Констанца обеспечит отряд военных водолазов и взвод румынских сухопутных сил.

Как отгоняют корабли

Учитывая размах маневров и их относительную близость к морским и воздушным границам России, наши генералы и адмиралы, разумеется, не оставили эти учения без внимания. Тем более что в Черном море совсем недавно завершились другие маневры НАТО - "Посейдон -21". Все новые передвижения кораблей и самолетов стран НАТО в Черном море военные РФ будут постоянно отслеживать. А в случае их приближения к территориальным водам и воздушному пространству РФ, предпринимать соответствующие меры.

Дело это не лишнее. Уже были ситуации, когда российским морякам и летчикам приходилось отгонять натовцев от границ РФ. В таких инцидентах чаще всего были замечены американцы. Но и другие страны НАТО не прочь проверить нашу систему безопасности в районе Крыма. К примеру, в прошлом году один из участников нынешних учений Альянса - болгарский корвет "Бодри" вошел в нашу акваторию и был перехвачен российскими пограничниками. Долго принуждать болгар к отходу не пришлось: хватило радиопереговоров с командиром корвета, после чего "Бодри" убрался восвояси.

Драматизировать ситуацию с "Морским щитом" в Москве не собираются. Хотя такого рода учения НАТО не радуют соседей, по мнению наших военных и экспертов, все эти корабли с их крылатыми ракетами "Томагавк", боевыми информационно-управляющими системами "Иджис", другим современным оружием на самом деле серьезной угрозы России не несут.

Аналитики отмечают, что маневры "Морской щит" НАТО проводит в Черном море ежегодно, об их сроках в Минобороны России и штабе нашего Черноморского флота известно заранее. А кто предупрежден, как известно, тот вооружен. Наверное, не случайно по времени учения НАТО совпали с выходом в море всех шести подлодок Черноморского флота России.

В Крыму, куда нацелено внимание Альянса, в последние годы сформирован мощный военный кулак, который в случае угрозы безопасности полуострову и стране в целом пробьет любой натовский щит. На прошлой неделе замминистра обороны РФ Андрей Картаполов рассказал в Совфеде, что для пресечения угроз России на южном направлении создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. В ее состав, помимо крупной военно-морской базы с современными подлодками, вооруженными ракетами "Калибр", новыми патрульными и малыми ракетными кораблями, новейшими корветами и тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", входят 22-й армейский корпус и два соединения. Это - 31-я дивизия ПВО (оснащена зенитными ракетными системами С-400, в Крыму их четыре дивизиона) и авиадивизия. По словам Картаполова, такая группировка войск "не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность нашей страны".

Юрий Гаврилов