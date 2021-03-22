Космический аппарат «Экспресс-80» введен в эксплуатацию в составе спутниковой группировки ФГУП «Космическая связь»

15 марта 2021 года спутник связи и вещания «Экспресс-80» введён в эксплуатацию в составе орбитальной группировки ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) в позиции 80° в.д. Лётные испытания космического аппарата «Экспресс-80» проведены в полном объёме и с положительными результатами.

Спутник «Экспресс-80» предназначен для предоставления услуг фиксированной, подвижной связи; цифрового телерадиовещания; высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в Российской Федерации и за рубежом.

«Орбитальное расположение космического аппарата «Экспресс-80» в точке 80° в.д. над самым центром России позволяет обеспечить современными и надёжными услугами связи и вещания пользователей практически в любой точке нашей страны, – отметил и.о. Генерального директора ГП КС Юрий Прохоров. – С запуском нового спутника мы предлагаем рынку принципиально новые, наиболее востребованные сегодня на рынке продукты: пакетное цифровое вещание, доступ в интернет на авиа- и морском транспорте, дистанционное образование и телемедицину».

Космический аппарат «Экспресс-80» был запущен на геостационарную орбиту с космодрома «Байконур» 31 июля 2020 года. Спутник изготовлен ведущим российским предприятием ракетно-космической отрасли – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» совместно с европейской компанией Thales Alenia Space. Срок активного существования КА «Экспресс-80» составляет 15 лет.