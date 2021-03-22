Войти
www.rscc.ru

Космический аппарат «Экспресс-80» введен в эксплуатацию в составе спутниковой группировки ФГУП «Космическая связь»

706
0
+2
ФГУП "Космическая связь"
ФГУП "Космическая связь".
Источник изображения: tssonline.ru

15 марта 2021 года спутник связи и вещания «Экспресс-80» введён в эксплуатацию в составе орбитальной группировки ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) в позиции 80° в.д. Лётные испытания космического аппарата «Экспресс-80» проведены в полном объёме и с положительными результатами.

Спутник «Экспресс-80» предназначен для предоставления услуг фиксированной, подвижной связи; цифрового телерадиовещания; высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в Российской Федерации и за рубежом.

«Орбитальное расположение космического аппарата «Экспресс-80» в точке 80° в.д. над самым центром России позволяет обеспечить современными и надёжными услугами связи и вещания пользователей практически в любой точке нашей страны, – отметил и.о. Генерального директора ГП КС Юрий Прохоров. – С запуском нового спутника мы предлагаем рынку принципиально новые, наиболее востребованные сегодня на рынке продукты: пакетное цифровое вещание, доступ в интернет на авиа- и морском транспорте, дистанционное образование и телемедицину».

Космический аппарат «Экспресс-80» был запущен на геостационарную орбиту с космодрома «Байконур» 31 июля 2020 года. Спутник изготовлен ведущим российским предприятием ракетно-космической отрасли – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» совместно с европейской компанией Thales Alenia Space. Срок активного существования КА «Экспресс-80» составляет 15 лет.

Права на данный материал принадлежат www.rscc.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Проекты
2020-й год
Байконур
ИТ
Медицина
Похожие новости
26.01.2021
Летные испытания полезной нагрузки спутника "Экспресс-80" завершены
03.08.2020
Российские спутники связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" вывели на целевую орбиту
27.07.2020
Ракету-носитель "Протон-М" доставили на стартовый комплекс Байконура
13.01.2020
Спутник связи "Экспресс-103" планируется запустить в конце марта 2020 года
23.04.2014
Введены в эксплуатацию новые российские спутники связи и вещания «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АТ1»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:10
  • 13
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость