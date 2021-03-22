Вольное погружение: уникальная подлодка может уйти на Камчатку

Новую атомную субмарину специального назначения оснастят ядерными торпедами «Посейдон»

Подводной лодке «Хабаровск» ищут место базирования. Минобороны уже работает над распределением по флотам и подготовкой необходимой наземной инфраструктуры для носителей ядерных «Посейдонов». Возможным пунктом базирования для подлодки, которую должны спустить на воду в этом году, рассматривается Вилючинск на полуострове Камчатка. Большие глубины на Тихом океане обеспечивают субмаринам максимальную свободу маневра и скрытность развёртывания, поясняют эксперты.

Дальневосточная база

В настоящее время прорабатывается вопрос размещения подводной лодки специального назначения «Хабаровск». Одним из возможных вариантов её дислокации является Камчатка, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, знакомые с ситуацией. Там она войдёт в состав Тихоокеанского флота России (ТОФ). Правда, по словам собеседников «Известий», окончательное решение еще не принято.

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев заявил, что вскоре флот получит новейшие боевые единицы, в том числе — не имеющие аналогов в мире. По его словам, они не будут относиться к уже известным проектам ракетоносцев «Борей-А» и многоцелевых «Ясень-М».

По заявлению главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, на Камчатке до конца 2021 года намечено завершение строительства всей необходимой инфраструктуры для базирования атомных подводных лодок новых проектов.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

«Известия» уже сообщали, что в настоящее время завершается создание наземных объектов для хранения, обслуживания и подготовки к применению подводных беспилотников «Посейдон». Работы планируется закончить в следующем году.

В Тихом океане большие глубины начинаются уже в прибрежной зоне, что дает командиру субмарины максимальные возможности для маневра, рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки контр-адмирал Всеволод Хмыров.

— В зависимости от задач лодка уходит на разные глубины: если ей надо слушать корабли противника, это одна отметка, если же она должна пройти незамеченной — другая, — пояснил эксперт. — Кроме того, максимальная скрытность достигается в зависимости от гидрологических условий и волнения океана. Поэтому командир принимает решение о погружении, исходя из обстановки. И в отличие, например, от Баренцева моря, где до дна около ста метров, гидрография Тихого океана позволяет использовать все возможности субмарин.

Подводный «Хабаровск»

Подводная лодка специального назначения «Хабаровск» будет первым кораблём-носителем «Посейдонов», построенным с нуля. Эту субмарину заложили по проекту 09851 на Северном машиностроительном предприятии в 2014 году. По сообщениям СМИ, она уже в высокой степени готовности и должна быть спущена на воду в 2021-ом.

Точные характеристики подлодки не объявлены. Известно, что она по своим размерам и численности экипажа будет соответствовать подводному крейсеру. Длина составит более 100, а ширина — около 12 м. Полное водоизмещение в погруженном состоянии будет не менее 10 тыс. т. Сообщалось, что на «Хабаровске» размещены шесть пусковых установок для автономных подводных роботов «Посейдон». Возможно, оснастят её и несколькими торпедными аппаратами для самообороны.

Океанская многоцелевая система «Посейдон» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Сейчас завершается постройка и другого носителя «Посейдонов». Им стала подводная лодка К-329 «Белгород». Однотипный с погибшим «Курском» многоцелевой подводный крейсер начали строить ещё в 1992 году, но затем он был законсервирован. В конце 2012-го постройка возобновилась уже по новому проекту 09852, адаптированному для применения подводных роботов.

Главным вооружением обеих подлодок специального назначения будут уникальные роботизированные торпеды «Посейдон». Благодаря собственной ядерной энергетической установке они обладают практически неограниченной дальностью хода. Каждая несёт мощнейшую термоядерную боеголовку. Такие аппараты можно применять для неотразимого ответного удара против береговых целей и эскадр кораблей противника в случае крупномасштабной атомной войны.

«Осиное гнездо»

Из-за множества размещённых в Вилючинске атомных субмарин и их высокой активности камчатская база получила в США в годы холодной войны прозвище «осиное гнездо». Сейчас это единственное место их дислокации на Дальнем Востоке. В районе Владивостока располагаются только дизельные подводные лодки.

На Камчатке базируются сразу две дивизии атомных подводных лодок. В 25-ю входят три подводных крейсера стратегического назначения. Два из них представлены новейшими субмаринами проекта 955 «Борей» с ракетами «Булава» — «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Они поступили на флот в 2013–2014 гг. По официальным планам летом этого года к ним должен присоединиться «Князь Олег», построенный по усовершенствованному проекту.

В 10-ю дивизию подводных лодок объединены девять многоцелевых субмарин с торпедами и крылатыми ракетами. Она будет усилена новыми подводными крейсерами проекта 885М «Ясень-М». Первый из них — «Новосибирск» — может поступить на ТОФ до конца этого года.

Атомная подводная лодка К-535 проекта 955 "Борей" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В 2000-е годы в Вилючинске начали крупномасштабную программу по созданию новой инфраструктуры базирования подлодок и улучшения условий жизни для военных и их семей.

В отдалённом городе за средства федерального бюджета построили спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» с аквапарком, ледовый каток и торгово-развлекательный центр для досуга семей военных. Возводятся и новые жилые микрорайоны.

Создание инфраструктуры базирования синхронизировали с получением новой техники. Практически завершена постройка пирсов для новых подводных лодок. Сообщалось также о возведении комплекса для погрузки ракет на субмарины и сейсмостойких арсеналов для хранения их ядерного и обычного оружия.

Антон Лавров