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Палубные «летающие радары» научатся управлять беспилотниками

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E-2D
E-2D.
Источник изображения: U.S. Navy

ВМС США в ближайшее время закажут американской компании Northrop Grumman доработку палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye. Как пишет Flightglobal, компания должна будет модернизировать бортовые компьютеры и системы отображения информации таким образом, чтобы экипажи самолетов могли управлять несколькими беспилотными летательными аппаратами.

Сегодня военные нескольких стран заинтересованы в разработке систем, которые позволят пилотируемым и беспилотным действовать совместно. В частности, предполагается, что благодаря этому пилотируемые аппараты смогут получать больше разведывательных данных без захода в зону действия систем противовоздушной обороны противника.

После старта проекта Northrop Grumman должна будет провести лабораторные испытания модернизированного бортового оборудования E-2D совместно с бортовыми системами беспилотника. После этого будут проведены летные испытания. В числе беспилотников, которыми сможет управлять E-2D, будет перспективный палубный аппарат-заправщик MQ-25A Stingray, разработкой которого занимается американский авиастроительный концерн Boeing.

Advanced Hawkeye имеет в длину 17,6 метра и размах крыла 24,6 метра. Максимальная взлетная масса машины составляет 26 тонн. Самолет может развивать скорость до 648 километров в час. Дальность полета E-2D составляет около 2,7 тысячи километров. Самолет оборудован радаром AN/APY-9, работающим в UHF-диапазоне. Эта вращающаяся станция обеспечивает круговой обзор и имеет режим синтезированной апертуры.

Василий Сычёв

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США
Продукция
AN/APY-9
E-2D
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