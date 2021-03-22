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Военные испытают колесную гаубицу «Мальва» в 2022 году

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Военные испытают колесную гаубицу «Мальва» в 2022 году
Военные испытают колесную гаубицу «Мальва» в 2022 году.
Источник изображения: nplus1.ru

Государственные испытания перспективной колесной гаубицы 2С43 «Мальва» калибра 152 миллиметра начнутся в 2022 году. Как сообщает РИА Новости, государственные испытания планируется начать по итогам приемосдаточных проверок, которые должны завершиться до конца текущего года. Во время этого этапа военные проверят, соответствует ли артиллерийская установка заявленным характеристикам.

2С43 была впервые представлена в закрытом режиме в 2019 году. Эта гаубица является первым российским артиллерийским орудием такого класса, выполненным на колесном, а не гусеничном шасси. Предполагается, что благодаря колесному высокопроходимому шасси орудие будет отличаться повышенной маневренностью, а также способностью быстро преодолевать большие расстояния.

«Мальва» разрабатывается на базе вездеходного шасси БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8×8. На шасси установили орудие 2А64 калибра 152 миллиметра, причем гаубица установлена без дополнительной брони и башни. Таким образом конструкторы облегчили орудие. 2С43 получила боекомплект в 30 выстрелов. Масса самоходного орудия составляет 32 тонны. Другие подробности о 2С43 пока не известны.

Разработка самоходной колесной гаубицы «Мальва» ведется в рамках более масштабной опытно-конструкторской работы «Набросок». Этот проект предполагает создание нескольких образцов артиллерийского вооружения. В частности, в рамках проекта «Набросок» создается самоходное орудие 2С39 «Магнолия». Оно разработано для ведения боев в Арктике. Разработчики разместили орудие калибра 120 миллиметров на двухзвенном гусеничном вездеходе ДТ-30МП «Витязь».

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
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