Китайские боевые дроны все чаще участвуют в локальных конфликтах

Китайский беспилотник

Боевые беспилотники китайской государственной компании Aviation Industry Corp. of China (AVIC) все чаще участвуют в различных локальных конфликтах по всему миру. В этом списке» операции правительственных сил Нигерии против исламской группировки «Боко Харам», участие ОАЭ в гражданском конфликте в Ливии, борьба Египта с повстанцами на Синае, непрекращающийся конфликт в Йемене.

Начиная с 2015 года, AVIC поставила на экспорт 50 беспилотников, помимо неназванного количества для Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В настоящее время в разработке компании современный беспилотник-невидимка, напоминающий по внешнему виду американский В-2. Кроме этого в портфеле ее заказов истребители, тренажеры, штурмовые вертолеты и другая техника. По итогам 2019 года ее выручка составила 22,5 млрд. долларов. Беспилотники AVIC имеют две важные особенности: они гораздо дешевле своих американских и израильских аналогов и их может купить практически любая страна. Среди покупателей продукции AVIC Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Сербия. По информации Международного института проблем мира (Sirpi), Китай поставил 220 БПЛА в 16 стран мира, что побудило другие страны последовать его примеру. Сегодня активно осваивают беспилотные технологии Япония, Южная Корея, Турция и Беларусь.

Китайский беспилотник

Среди новых разработок AVIC беспилотный вертолет Golden Eagle, а принадлежащая ей на 12 % компания Commercial Aircraft работает над созданием реактивного пассажирского лайнера, который сможет составить конкуренцию американскому Боингу 737 и европейскому Airbus A320. Помимо этого, AVIC имеет совместные предприятия с 10 китайскими ТНК. По оценкам экспертов, беспилотники AVIC хоть и не дотягивают еще до уровня американских и израильских, но этот разрыв быстро сокращается. При этом их цена от – 1 до 2 млн. долларов – разительно отличается от БПЛА конкурентов, которые стоят не менее 15 млн. долларов.