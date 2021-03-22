Войти
РИА Новости

СМИ: британские спецслужбы получат секретное задание против России

598
0
0
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Alastair Grant

МОСКВА, 21 марта / Радио Sputnik. Военное руководство Великобритании поручило особой воздушной службе (SAS) и Секретной разведывательной службе MI6 противодействовать "вмешательству России" по всему миру, пишет газета The Telegraph.

По словам начальника генерального штаба Марка Карлтон-Смита, названные спецслужбы должны будут бороться с "враждебными государственными субъектами".

В своей статье для издания министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес заявил о необходимости модернизировать вооруженные силы, поскольку угроза, с которой сталкивается страна, за прошедшие 30 лет "изменилась до неузнаваемости".

"У наших врагов бесконечно больше возможностей", – предупредил он.

В частности, отмечается, что среди новейших разработок королевский флот получит многоцелевой разведывательный корабль, задачей которого будет защита подводных оптоволоконных кабелей от "российских субмарин". Судно обещают ввести в эксплуатацию к 2024 году.

Затем в программе "Шоу Эндрю Марра" на телеканале BBC Уоллес добавил, что новое судно будет оснащено "современными датчиками и рядом дистанционно управляемых и автономных подводных дронов, которые будут собирать данные".

В начале уходящей недели стало известно о планах британского правительства увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале королевских вооруженных сил на 40%.

Отмечалось, что наращивание специального потенциала в стране планируется осуществить впервые со времен "холодной войны". В документе также было указано, что Россия представляет собой "активную угрозу" безопасности Великобритании.

Ранее радио Sputnik сообщило, как в Кремле оценили решение Британии нарастить ядерные силы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
17.02.2020
Поезд стратегического назначения
18.10.2019
The Guardian (Великобритания): трое американских дипломатов были задержаны недалеко от российского полигона, где в результате взрыва погибло 5 человек
16.05.2018
Война куполов и панцирей
10.04.2017
Гибридная война становится новой формой межгосударственного противоборства
16.06.2016
Варшавский саммит НАТО – театр одного актера
02.03.2016
Тегерану не страшно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:10
  • 13
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость