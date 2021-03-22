СМИ: британские спецслужбы получат секретное задание против России

МОСКВА, 21 марта / Радио Sputnik. Военное руководство Великобритании поручило особой воздушной службе (SAS) и Секретной разведывательной службе MI6 противодействовать "вмешательству России" по всему миру, пишет газета The Telegraph.

По словам начальника генерального штаба Марка Карлтон-Смита, названные спецслужбы должны будут бороться с "враждебными государственными субъектами".

В своей статье для издания министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес заявил о необходимости модернизировать вооруженные силы, поскольку угроза, с которой сталкивается страна, за прошедшие 30 лет "изменилась до неузнаваемости".

"У наших врагов бесконечно больше возможностей", – предупредил он.

В частности, отмечается, что среди новейших разработок королевский флот получит многоцелевой разведывательный корабль, задачей которого будет защита подводных оптоволоконных кабелей от "российских субмарин". Судно обещают ввести в эксплуатацию к 2024 году.

Затем в программе "Шоу Эндрю Марра" на телеканале BBC Уоллес добавил, что новое судно будет оснащено "современными датчиками и рядом дистанционно управляемых и автономных подводных дронов, которые будут собирать данные".

В начале уходящей недели стало известно о планах британского правительства увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале королевских вооруженных сил на 40%.

Отмечалось, что наращивание специального потенциала в стране планируется осуществить впервые со времен "холодной войны". В документе также было указано, что Россия представляет собой "активную угрозу" безопасности Великобритании.

Ранее радио Sputnik сообщило, как в Кремле оценили решение Британии нарастить ядерные силы.