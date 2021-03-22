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ТАСС

Источник: перепроверка разгонного блока "Фрегат" на Байконуре прошла успешно

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Разгонный блок "Фрегат"
Разгонный блок "Фрегат".
Источник изображения: Роскосмос

Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесли на резервную дату

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Перепроверка режима "Контрольный набор стартовой готовности" разгонного блока "Фрегат" на космодроме Байконур прошла успешно. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.

"Проверка прошла успешно, идем на пуск", - отметил собеседник агентства.

Накануне Роскосмос в Telegram-канале сообщил, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату. Вечером в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск запланирован на понедельник, 22 марта. По его словам, перенос связан с проблемой с наземным оборудованием, она уже устранена.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту будут запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.

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