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Эксперт указал на слабое место американских ВВС

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Источник изображения: Источник: Reuters

Американские Военно-воздушные силы (ВВС) не оснащены достаточным количеством стелс-истребителей для ведения успешных боев против России и Китая. Об пишет военный эксперт-обозреватель The National Interest Крис Осборн.

Как отмечает автор издания, нехватка истребителей пятого поколения F-22 и F-35, способных незаметно проникать на территорию противника, минуя системы противовоздушной обороны, является слабым местом авиации и не позволяет вести успешные операции против вооруженных сил России и Китая.

«Нам нужны более проникающие самолеты, которые могут пересекать цели (...) Вы должны быть в состоянии удовлетворить целевой спрос для ведения крупных региональных конфликтов», — пишет Осборн.

Он также подчеркивает, что несмотря на превосходство США в количестве самолетов, большую часть авиапарка составляют малоэффективные для борьбы с российскими С-400 и китайскими HQ-9 машины четвертого поколения. С учетом того, что Москва и Пекин также наращивают производство авиации, в гипотетической войне американские ВВС могут оказаться в патовом положении.

«В обширном конфликте великих держав потребуется атаковать десятки тысяч "точек прицеливания", многие из них будут возникать быстро, что потребует еще более "проникающих" атак», — заключил эксперт.

Ранее The National Interest перечислил самое смертоносное оружие Военно-морских сил (ВМС) США. В рейтинг вошло как стрелковое оружие, так и атомные подводные лодки наряду с истребителями пятого поколения.


Михаил Кириллов

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
HQ-9
С-400 Триумф
Компании
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