Введен в строй новый торпедолов ТЛ-2195 проекта 1388Н3

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, 19 марта 2021 года в Новороссийске состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага и ввода в корабельный состав Черноморского флота нового катера-торпедолова ТЛ-2195 - головного катера проекта 1388Н3.

Церемония ввода в состав ВМФ России головного катера-торпедолова ТЛ-2195 (заводской номер 451) проекта 1388Н3, построенного АО "Сокольская судоверфь" (Нижегородская область). Новороссийск,19.03.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня моряка-подводника. Одновременно прошла церемония ввода в эксплуатацию нового шестиэтажного общежития для моряков-подводников [4-й] отдельной бригады подводных лодок Черноморкого флота из расчёта один этаж для экипажа одной из шести подводных лодок проекта 06363 ("Варшавянка"). В мероприятиях принял участие начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Игорь Смоляк.

Напомним, что в 2015 году АО "Сокольская судоверфь" (Нижегородская область) получила государственный контракт на постройку для ВМФ России двух катеров-торпедоловов проекта 1388Н3Т (заводские номера 451 и 452) на базе строившихся этим предприятием катеров связи проекта 1388Н3, со сроками сдачи в 2018 и 2019 годах соответственно. Разработчик проекта - АО КБ "Вымпел" (Нижний Новгород). Строительство головного катера-торпедолова было начато предприятием в 2016 году, второго - в 2017 году.

Головной торпедолов ТЛ-2195 (заводской номер 451) был спущен на воду на верфи 9 октября 2019 года и в сентябре 2020 года был отбуксирован по внутренним водным путям в Новороссийск для проведения Государственных испытаний и сдачи флоту. Приемны акт был подписан 16 марта 2021 года.

Сейчас сроком сдачи второго торпедолова верфью обозначен 2023 год.

Катер проекта 1388Н3Т имеет длину 48,9 м, ширину 9 м, осадку 2,62 м. Двухвальная энергетическая установка включает два китайских дизельных двигателя CHD622V20 мощностью по 3945 л.с,, скорость полного хода 20 уз, дальность плавания полным ходом 1000 миль, автономность 10 суток. Экипаж 14 человек. Установлены выдвижная винто-рулевая колонка и носовое подруливающее устройство, для подъема торпед имеется кран. Вооружение отсутствует.

Катера связи и торпедоловы семейства проекта 1388Н/Н3 являются модификацией серии торпедоловов разработанного ЦКБ "Вымпел" проекта 1388 (шифр "Баклан") и катеров радиационной и химической разведки проекта 1388Р (шифр "Баклан-Р"), построенных для ВМФ СССР в количестве 50 единиц в 1974-1990 годах на Сосновском судостроительном заводе.

Строительство модернизировнных катеров данного семейства по полностью переработанным проектам было возобновлено для ВМФ России на Сокольской судоверфи после 2000 года. С 2006 по 2013 годы Сокольская судоверфь сдала ВМФ три катера связи (разъездных представительских) - один проекта 1388Н (КСВ-67, достроенный из корпуса катера проекта 1388Р Сосновского завода с заводским номером 482) и два проекта 1388Н3 - КСВ-872 (заводской номер 401) и КСВ-2155 (заводской номер 402).

В 2013 году АО "Сокольская судоверфь" получило государственный контракт Министерства обороны России на поставку трех катеров связи модифицированного проекта 1388Н3 с заводскими номерами 403, 404 и 405, со сроками сдачи, соответственно, в 2017-2019 годы. Данные катера имеют уже малого общего с прежним проектом 1388Н3, представляя собой по сути крупные представительские яхты длиной 66,9 метров. Фактически в рамках данного контракта был построен только один катер связи КСВ-2168 (заводской номер 403), сданный ВМФ в 2018 году. О строительстве двух других катеров сведения отсутствуют (в том числе в публикуемых отчетах верфи), из чего можно сделать вывод, что контракт на них был аннулирован.

Сокольская судоверфь также ведет строительство для Министерства обороны России судов-мишеней проекта 436бис, сдав с 2006 по 2019 годы 10 единиц (заводские номера с 014 по 023), имеет контракт на постройку еще одного судна-мишени (заводской номер 024), со сдачей в 2021 году..

Введенный в состав ВМФ России головной катер-торпедолов ТЛ-2195 (заводской номер 451) проекта 1388Н3, построенный АО "Сокольская судоверфь" (Нижегородская область). Новороссийск,19.03.2021 (с) В. Тимкив / ВКонтакте