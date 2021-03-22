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Известия.ru

SpaceX планирует отправить туристов на космическую миссию в этом году

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SpaceX собирается отправить первых туристов в космос уже в этом году. Новая миссия Inspiration4 облетит Землю с двумя путешественниками на борту. Также в планах партнеров и коллег Илона Маска открыть первую космическую гостиницу в течение двух лет, передает телеканал «Известия». По мнению аналитиков, туристические полеты сократят траты на космодромы. Глава SpaceX утверждает, что регулярные путешествия — ступень к колонизации Марса. Однако не все платежеспособные клиенты новой отрасли готовы принять высокие риски выхода в космос.

SpaceX собирается отправить первых туристов в космос уже в этом году. Новая миссия Inspiration4 облетит Землю с двумя путешественниками на борту. Также в планах партнеров и коллег Илона Маска открыть первую космическую гостиницу в течение двух лет, передает телеканал «Известия». По мнению аналитиков, туристические полеты сократят траты на космодромы. Глава SpaceX утверждает, что регулярные путешествия — ступень к колонизации Марса. Однако не все платежеспособные клиенты новой отрасли готовы принять высокие риски выхода в космос.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
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