ВМС США заказали десятую подлодку Virginia Block V

Американский флот наращивает число ударных субмарин. Вчера, 20 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что ВМС США реализовали опцион в «крупнейшем в истории» судостроительном контракте.

В декабре 2019 года ВМС США заказали компании General Dynamics Electric Boat постройку девяти субмарин Virginia в новейшей версии Block V. Тогда в контракте был прописан опцион на дополнительную десятую субмарину, который вчера был реализован, что подняло общую стоимость контракта до $24,1 млрд.

Рендер субмарины Virginia Block V Источник изображения: defensenews.com

Представители нового поколения Block V отличаются от предшественников дополнительным модулем вооружений, позволяющим иметь суммарно 40 боеготовых ракет Tomahawk (против 12 у предыдущих поколений).

Субмарины типа Virginia предназначены для борьбы с подлодками на больших глубинах (до 500 м), а также действий в прибрежной зоне. «Вирджинии» могут вести разведку, доставлять к побережью подразделения специального назначения, осуществлять постановку помех и подводное минирование, а также выполнять другие виды подводных работ (в частности, поисково-спасательные). Подлодка оснащена пусковыми установками для крылатых ракет Tomahawk и торпедными аппаратами. Экипаж субмарины насчитывает 134 человека.

Длина подлодок типа Virginia составляет 114,9 м, ширина — 10,3 м, водоизмещение — 7800 т. Максимальная глубина погружения превышает 500 м. Атомный реактор S9G, рассчитанный на 33 года беспрерывной работы, вырабатывает достаточно энергии, чтобы водомётный движитель развивал скорость в 25 узлов (46 км/ч). Каждая последующая модификация субмарин имеет незначительные отличия в компоновке, вооружении и составе экипажа. Верфи изготовили для ВМС США уже более 20 «Вирджиний», ещё порядка десяти находятся на различных стадиях постройки.