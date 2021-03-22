Секретный тоннель для советских подлодок "Малюток" впервые сняли на видео

МОСКВА, 21 марта / Радио Sputnik. Телеканал "Звезда" впервые показал в эфире кадры некогда секретного военного объекта – специального глубоководного тоннеля для черноморских подводников.

Объект залегает на глубине 216 метров, его длина – 800 метров, глубина – 8 метров. Тоннель имеет два выхода, его использовали для ремонта подводных лодок и загрузки на них ракет с ядерными боеголовками, которые там же и хранились.

"Подводные лодки "Малютки" проходили свободно, а 613 проект приходилось притапливать, при этом еще срезали рамку, чтобы подводная лодка зашла для постановки в сухой док", – рассказал директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарариев.

Ранее радио Sputnik сообщило, что шесть подводных лодок Черноморского флота России заступили на боевое дежурство.