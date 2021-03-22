В NI рассказали о недостатке у США новейших истребителей

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США не смогут противостоять России и Китаю в возможной войне из-за нехватки стелс-истребителей, считает обозреватель The National Interest Крис Осборн.
Автор статьи отмечает, что несмотря на наличие F-22 и F-35, ВВС США в целом испытывают нехватку истребителей пятого поколения. Основную же часть авиапарка составляют самолеты четвертого поколения, которые, по словам эксперта, не способны проникнуть в воздушное пространство противника незамеченными, учитывая достижения как российской и китайской систем ПВО.
Осборн обращает внимание, что для превосходства в воздушном бою, необходимы скорость, скрытность и маневренность.
В свою очередь, бывший пилот F-15 и генерал ВВС Дэвид Дептула разделяет точку зрения Осборна:
Генерал считает, что китайские HQ-9 или российскими С-400 действительно могут создать проблему при недостаточном количестве самолетов у США.
Он также отметил, что Россия и Китай наращивают парк самолетов пятого поколения, таких как Су-57 и J-31, поэтому, по мнению военного, американские истребители четвертого поколения вряд ли смогут одержать победу в воздушном бою.