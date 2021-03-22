Гиперзвуковой орлан: новое оружие американцев

Работы в области гиперзвуковых систем ведутся во многих странах, но полноценное гиперзвуковое оружие с большой долей вероятности появится именно у США.

Гонки на выживание

Словосочетание «гиперзвуковое оружие» порождает неудобные вопросы. Что считать таковым? Существуют ли гиперзвуковые комплексы в наше время? И могут ли они быть эффективнее обычного оружия? Вообще, к условному гиперзвуковому оружию можно отнести даже боевое оснащение межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), так как на некоторых участках полета их боеголовки способны развивать гиперзвуковую скорость, которой, как известно, считают скорость выше пяти Махов. В то же время при вхождении в тропосферу боеголовка сильно замедляется, а гиперзвуковая скорость снижается до обычной сверхзвуковой.

Иначе устроено то, что сейчас принято называть гиперзвуковым оружием. Такой боеприпас должен уметь развивать гиперзвуковую скорость и маневрировать с использованием аэродинамических сил, поддерживая гиперзвук вплоть до момента поражения цели. Среди связанных с разработкой такого оружия проблем – обеспечение управляемого полета при гиперзвуковой скорости, когда у поверхности аппарата образуется плазма, в буквальном смысле окутывающая его. При этом происходит нагревание газа до температур нескольких тысяч градусов, что делает наведение ракеты на цель крайне трудной задачей: не каждая электроника способна справиться с такими нагрузками.

Гиперзвуковая крылатая ракета Boeing X-51 Источник изображения: wikipedia

Характерный пример – знаменитая американская гиперзвуковая экспериментальная ракета Boeing X-51, которая неоднократно сталкивалась с неудачами во время испытаний. Это, например, произошло в 2011 и 2012 годах. Не стоит также исключать, что американцы скрыли часть неудачных тестов, и проблемы еще серьезнее, чем может показаться.

Однако и недооценивать США не стоит. Особенно если учесть, что, кроме опыта разработки такого оружия, они имеют самый большой в мире военный бюджет: по состоянию на 2018 год, он превышал 640 миллиардов долларов. Или, если говорить проще, был в разы больше аналогичного показателя КНР, а российского военного бюджета – примерно в десять раз, если не больше.

На кону стоит многое. Страна, получившая в распоряжение гиперзвуковое оружие, сможет не только доставить к противнику «подарки» за крайне короткий промежуток времени, но и сделает их перехват задачей практически непосильной для многих противовоздушных средств. Особенно если речь идет о массированной атаке.

Х-47М2 «Кинжал» Источник изображения: bastion-karpenko.ru

Поэтому многие рассматривают высокоточное неядерное оружие в качестве альтернативы ядерной триаде, доставшейся еще со времен холодной войны. И правда, зачем применять разрушительные боеголовки, когда парализовать противника можно с помощью гиперзвукового «скальпеля»? К слову, Россия очень хотела бы быть лидером в разработке гиперзвукового оружия, однако пока, видимо, пытается выдать желаемое за действительное. Так, ракета воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал» хоть и способна развивать гиперзвуковую скорость, едва ли может поддерживать ее на протяжении всей траектории. Она не имеет прямоточного воздушно-реактивного двигателя, как X-51, и является аналогом не американской разработки, а аэробаллистических ракет времен холодной войны – типа снятой с вооружения советской Х-15.

Более интересным образцом выглядит российский «Циркон», предназначенный для флота. Однако пока этой ракеты нет на вооружении, а единственное свидетельство ее материального существования – показанные в 2019 году транспортно-пусковые контейнеры, расположенные на борту новейшего фрегата «Адмирал Горшков». По мнению экспертов, они похожи на те, которые, предположительно, должны использовать для гиперзвуковых «Цирконов».

Гиперзвуковая ракета «Циркон» / © Циркон

Фрегат «Адмирал Горшков» / ©topwar.ru

А теперь перейдем непосредственно к американским разработкам, ведь именно они могут определить развитие высокоточного оружия на много десятилетий вперед.

Военно-воздушные силы

Один из самых известных американских проектов на этом поприще – Air Launched Rapid Response Weapon, или ARRW (система также получила обозначение AGM-183A).

Речь идет о крайне интересной и даже революционной во многих отношениях разработке. Эксперты считают, что ARRW представляет собой твердотопливную аэробаллистическую ракету, оснащенную отделяемой гиперзвуковой боевой частью с двигателем Tactical Boost Glide. Гиперзвуковой блок, по некоторым данным, способен развивать скорость более 20 Махов. Боевая часть может быть нескольких типов, в том числе ядерной.

AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon / ©lenta.ru

AGM-183A / ©ruposters.ru

Мы могли видеть AGM-183A летом прошлого года: тогда Минобороны США показало июньские испытания с участием макета комплекса, подвешенного под стратегический бомбардировщик B-52.

Русскоязычные СМИ встретили американскую разработку традиционно прохладно. «Речь идет, судя по всему, о создании аналога нашего «Кинжала» на основе X-51 Waverider. Ракета испытывалась несколько лет назад, и тогда разработчики столкнулись с тем, что двигатель слишком рано выходил из строя – вероятно, когда ракета заходила в более плотные слои атмосферы. Если эта проблема не решена, то разработка вперед не продвинется», – заявил военный обозреватель Михаил Тимошенко.

Справедливости ради, отечественные эксперты лукавят. Ни о каком аналоге «Кинжала» речи не было: разве что баллистическая ракета AGM-183A, выступающая носителем гиперзвукового блока, внешне отдаленно напоминает российское изделие. Де-факто же «Кинжал» и ARRW – принципиально разные системы. Более того, прямого аналога Air Launched Rapid Response Weapon, судя по всему, нет ни у России, ни у Китая. Достижение начальной оперативной готовности ARRW запланировано к 2022 году.

Сухопутные силы

Сухопутный компонент будущей гиперзвуковой «триады» представлен комплексом под названием Long Range Hypersonic Weapon, или LRHW (ранее также использовали обозначение Hypersonic Weapons System), о котором в последнее время появилось немало интересных данных. В феврале 2020 года Американская армия показала облик пусковой установки Transporter Erector Launcher этого гиперзвукового комплекса. Общие же сведения о концепции LRHW появились раньше, а именно – на прошедшем в августе 2019 года симпозиуме Space and Missile Defense Symposium.

Модель LRHW Источник изображения: James Harvey

Как выяснилось, речь идет об универсальной твердотопливной баллистической ракете средней дальности наземного базирования AUR (All-Up-Round), которая имеет универсальную управляемую маневренную планирующую гиперзвуковую боевую часть Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Как тогда сообщал блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd, обе составные части разрабатывают Сандийские национальные лаборатории Министерства энергетики США при участии Агентства по противоракетной обороне.

Common Hypersonic Glide Body Источник изображения: bastion-karpenko.ru

Комплекс будет базироваться в двух контейнерах, буксируемых тягачом Oshkosh M983A4 – крупной восьмиколесной машиной. Со стороны это будет похоже на существующие ракетные оперативно-тактические комплексы, такие как российский «Искандер».

Полуприцеп пусковой установки – модифицированный М870 для зенитной ракетной системы Patriot. Для управления огнем хотят применить стандартную американскую систему управления AFATDS версии 7.0. Предполагается, что батарея LRHW будет состоять из четырех двухконтейнерных пусковых установок и одной машины управления огнем.

По мнению экспертов, скорость боевой части может достигать восьми Махов или даже выше. Во всяком случае, именно такими показателями обладает экспериментальный блок Advanced Hypersonic Weapon, в основу которого, вероятно, и положили Common Hypersonic Glide Body. Заявленная дальность первого – 6800 километров.

США долгие годы ведут работы над гиперзвуковыми комплексами. Еще 17 ноября 2011 года американцы провели первое летное испытание экспериментальной системы Advanced Hypersonic Weapon – боевого блока, имеющего биконическую форму с четырьмя аэродинамическими поверхностями. Годом ранее DARPA и ВВС США испытали экспериментальный управляемый боевой блок Hypersonic Test Vehicle.

Как мы видим, ряд важных вопросов, связанных с LRHW, только предстоит прояснить. Но одно можно сказать наверняка: Армия США очень хочет заполучить такое оружие.

Еще 29 августа 2019 года Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на сумму 347 миллионов долларов, предполагающий разработку и создание опытного образца LRHW, что, помимо всего прочего, сделало корпорацию генеральным подрядчиком в программе. Стоит отметить, что саму по себе боевую часть C-HGB создают не только в интересах Сухопутных сил, но и для ВВС, и ВМС. А что мы получим в итоге, покажет время.

Военно-морские силы

Флот для Америки играет принципиально более важную роль, чем для России или стран Европы. Это олицетворение ее могущества. Напомним, именно морской компонент – основа американской ядерной триады. А с учетом введения в строй 11 универсальных десантных кораблей типа «Америка» и десяти авианосцев типа «Джеральд Р. Форд» США де-факто получат более десяти современных авианосцев, способных нести малозаметные истребители пятого поколения F-35C и F-35B.

В разное время ВМС проявляли и продолжают проявлять интерес к инновационному оружию – наподобие мощных боевых лазеров и рельсотронов. Не обошел флот стороной и гиперзвуковой «тренд».

Не все проекты американских гиперзвуковых систем получат путевку в жизнь. В феврале 2020 года стало известно, что США свернули разработку гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW). Причина – нехватка средств. Ранее сообщалось, что HCSW хотят сделать многофункциональным боевым комплексом, способным поражать как станционные, так и движущиеся цели.

Как сообщило в феврале 2020 года USNI News, Соединенные Штаты в рамках программы Conventional Prompt Strike (можно перевести как «Неядерный быстрый удар») хотят создать морской носитель гиперзвукового планера. Всего на работы по этой программе планируют потратить в 2021 финансовом году один миллиард долларов.

ВМС США намерены получить двухступенчатую ракету-носитель, способную выступать в качестве носителя гиперзвукового планера C-HGB – того самого, о котором мы писали выше в контексте системы Long Range Hypersonic Weapon для Сухопутных сил США. Согласно концепции, ракета поднимет планер и разгонит его до гиперзвуковой скорости. После этого боевой блок отстыкуется от носителя и направится к цели. «Программа CPS Военно-морских сил направлена на создание ракеты, состоящей из гиперзвукового глайдера (C-HGB) и 34,5-дюймовой двухступенчатой ракеты-носителя. Планируется к 2028 финансовому году, что ракета будет размещена на подводной лодке типа «Вирджиния» с модулем полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module)», – говорится в проекте оборонного бюджета.

Подводная лодка типа «Вирджиния» Источник изображения: Wikipedia

Здесь стоит внести важное уточнение. Модуль «Вирджиния» представляет собой сегмент, который добавят к корпусу одноименной подлодки, начиная с серии Block V. Он содержит 28 дополнительных ракетных труб, что увеличит общее число ракет на борту лодки до 40 единиц. Сама по себе концепция призвана нивелировать негативный эффект от вывода из эксплуатации старых субмарин типа «Огайо», которые ранее переоборудовали из носителей баллистических ракет в носители крылатых ракет.

Несомненно, гиперзвуковое оружие позволит еще расшить возможности подводных лодок типа «Вирджиния», которые и без того впечатляют. Напомним, эта субмарина относится к четвертому (то есть последнему на сегодня) поколению атомных подлодок, которое отличает крайне низкий уровень шума, усложняющий обнаружение субмарины, где бы она ни была. Однако еще важнее число таких лодок: США уже ввели в строй 17 подобных субмарин, а общее их количество должно достигнуть 66. Для сравнения: на вооружении России стоит лишь одна многоцелевая субмарина четвертого поколения – К-560 «Северодвинск» проекта 885.

В 2013 году стало известно о разработке в США гиперзвукового летательного аппарата Lockheed SR-72 – разведчика и потенциального ударного комплекса. Несмотря на огромный интерес со стороны СМИ и намек на родство с легендарным SR-71 Blackbird, новых данных об аппарате за последние годы почти не было.

SR-72 Источник изображения: incrussia.ru

Иными словами, Штаты хотят получить «ультимативное» оружие: скрытый носитель плюс гиперзвуковой боевой блок. «Для Военно-морских сил мы разрабатываем ракету-носитель, которая будет выводить гиперзвуковой глайдер, и мы делаем это таким образом, что подводный запуск будет основным вариантом, – заявил ранее по этому поводу американский вице-адмирал Джонни Вулф. – Суть в том, что мы начнем с самых жестких требований, построим ракету и глайдер с тем, чтобы всесторонне оценить их возможности, дабы потом не надо было много раз перепроектировать оружие».

Добавим, что гиперзвуковое оружие совсем необязательно привязывать к одному типу подлодок. Очевидно, со временем многие корабли ВМС США будут нести такие системы.

Работы идут

Очевидно, Вашингтон действует методом проб и ошибок: какие-то из ранее начатых программ переродились, получив путевку в жизнь, в то время как другие не дали почти ничего в практическом отношении (кроме, конечно, опыта). Соединенные Штаты подходят к решению проблемы комплексно, детально изучая каждый из аспектов гиперзвукового оружия. При этом оценка таких комплексов затруднена рядом факторов, среди которых:

Высокая степень секретности. Как следствие, отсутствие детальных характеристик;

Высокая степень технических рисков и проистекающие из этого большие шансы на сворачивание тех или иных программ;

Нельзя исключать целенаправленной дезинформации.

Остановимся на последнем пункте. Было бы опрометчиво назвать американское гиперзвуковое оружие блефом, однако это тоже нельзя отвергать. В свое время США активно работали над амбициозной (даже по меркам холодной войны) программой «Стратегическая оборонная инициатива», или просто «Звездные войны». Тогда была задача создать научно-технический задел для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны с элементами космического базирования. О ее старте президент Рональд Рейган объявил 23 марта 1983 года. Намного позже эксперты придут к заключению, что реализовать программу в том виде, в котором ее задумывали, было практически невозможно, а главное – нецелесообразно. Впоследствии ее кардинальным образом пересмотрели.

Есть точка зрения, что «Звездные войны» были блефом руководства США, призванным напугать СССР и вынудить его ввязаться в новый виток самоубийственной (с точки зрения экономики) гонки вооружений.

С другой стороны, лучше воздержаться от оценочных суждений. Отметим лишь, что, поскольку Соединенные Штаты решили форсировать разработку нового гиперзвукового оружия и хотят получить его уже в 2020 годах, то с большой долей вероятности вскоре можно будет рассказать о нем что-то более конкретное.