О новой технике на форуме «Армия-2021»

В рамках выставочной программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» будет представлен ряд современных образцов специальной техники войск РХБ защиты, в том числе перспективные машины РХБ разведки РХМ-8 (на базе автомобиля «Тигр»), РХМ-9 (на базе автомобиля «Тайфун»).

Для этих машин разработаны абсолютно новые приборы РХБ разведки, которые позволяют увеличить эффективность применения машин в два раза по сравнению с существующими аналогами.

Образцы отличаются универсальностью и автономностью, а наличие в составе современного приборного комплекса позволяет выполнить весь комплекс задач по ведению радиационной, химической и биологической разведки, как в мирное, так и военное время.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» состоится в период с 22 по 28 августа 2021 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.), полигона Алабино и аэродрома Кубинка, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.