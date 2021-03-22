Войти
Военно-промышленный курьер

О новой технике на форуме «Армия-2021»

456
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках выставочной программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» будет представлен ряд современных образцов специальной техники войск РХБ защиты, в том числе перспективные машины РХБ разведки РХМ-8 (на базе автомобиля «Тигр»), РХМ-9 (на базе автомобиля «Тайфун»).

Для этих машин разработаны абсолютно новые приборы РХБ разведки, которые позволяют увеличить эффективность применения машин в два раза по сравнению с существующими аналогами.

Образцы отличаются универсальностью и автономностью, а наличие в составе современного приборного комплекса позволяет выполнить весь комплекс задач по ведению радиационной, химической и биологической разведки, как в мирное, так и военное время.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» состоится в период с 22 по 28 августа 2021 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.), полигона Алабино и аэродрома Кубинка, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
ЯО
Похожие новости
04.03.2019
Новейшую машину РХБ разведки и другую технику РХБЗ покажут на "Армии-2019"
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
30.05.2017
"Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военные
14.03.2016
Звездный танк или патриотическое недоразумение?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:10
  • 13
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость