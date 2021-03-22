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Вашингтон и Токио решили попугать Китай военными учениями

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Источник изображения: vpk-news.ru

Правительства Японии и США приступили к проработке возможности проведения масштабных совместных учений по обороне островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.

Об этом сообщила газета Nikkei.

Ожидается, что они могут пройти до конца текущего года. В них должны принять участие подразделения морских, сухопутных и воздушных Сил самообороны Японии, морская пехота и ВВС США. Какие-либо другие подробности о готовящихся маневрах на данный момент не известны.

Спор вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону, говорит Eadaily.

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Страны
Китай
США
Япония
Проекты
Военные учения
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