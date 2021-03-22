Войти
WarSpot

«Умное» оружие за мгновенье до…

645
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Большинство из нас представляет себе бомбы и ракеты по многочисленным художественным фильмам — например, о Второй мировой войне или войне в Афганистане. И это только отдаляет от понимания, насколько продвинулись с тех пор технологии. Сегодня огромные по своему могуществу боеприпасы могут буквально залетать в форточку с расстояния десятков или сотен киломтеров. Редакция портала The Drive сделала подборку снимков с испытаний высокоточных бомб и ракет, которыми вооружены армии США и их союзников.


SPIKE NLOS.
Источник: warspot.ru

SDB.
Источник: warspot.ru

RGM-109 TOMAHAWK.
Источник: warspot.ru

RGM-109 TOMAHAWK.
Источник: warspot.ru

RGM-109 TOMAHAWK.
Источник: warspot.ru

GBU-49.
Источник: warspot.ru

GBU-24.
Источник: warspot.ru

GBU-15.
Источник: warspot.ru

GBU-24.
Источник: warspot.ru

GBU-10.
Источник: warspot.ru

GBU-12.
Источник: warspot.ru

LRASM.
Источник: warspot.ru

JSOW.
Источник: warspot.ru

JSM.
Источник: warspot.ru

JDAM.
Источник: warspot.ru

APKWS.
Источник: warspot.ru

GBU-69.
Источник: warspot.ru

COPPERHEAD.
Источник: warspot.ru

AIM-9.
Источник: warspot.ru

AGM-158 JASSM.
Источник: warspot.ru
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
APKWS
BGM-109 Tomahawk
F-16
GBU-12
JASSM
LRASM
Spike NLOS
Похожие новости
20.07.2020
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
13.07.2020
«Хочу, чтобы они заплатили»: Трамп не будет разваливать НАТО
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
04.07.2017
Хотят ли американцы воевать с Россией
20.02.2017
"США больше не будут играться с Путиным"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:10
  • 13
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость