«Умное» оружие за мгновенье до…

Большинство из нас представляет себе бомбы и ракеты по многочисленным художественным фильмам — например, о Второй мировой войне или войне в Афганистане. И это только отдаляет от понимания, насколько продвинулись с тех пор технологии. Сегодня огромные по своему могуществу боеприпасы могут буквально залетать в форточку с расстояния десятков или сотен киломтеров. Редакция портала The Drive сделала подборку снимков с испытаний высокоточных бомб и ракет, которыми вооружены армии США и их союзников.

SPIKE NLOS. Источник: warspot.ru