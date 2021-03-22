«Умное» оружие за мгновенье до…

Большинство из нас представляет себе бомбы и ракеты по многочисленным художественным фильмам — например, о Второй мировой войне или войне в Афганистане. И это только отдаляет от понимания, насколько продвинулись с тех пор технологии. Сегодня огромные по своему могуществу боеприпасы могут буквально залетать в форточку с расстояния десятков или сотен киломтеров. Редакция портала The Drive сделала подборку снимков с испытаний высокоточных бомб и ракет, которыми вооружены армии США и их союзников.
|SPIKE NLOS.
|Источник: warspot.ru
|SDB.
|Источник: warspot.ru
|RGM-109 TOMAHAWK.
|Источник: warspot.ru
|RGM-109 TOMAHAWK.
|Источник: warspot.ru
|RGM-109 TOMAHAWK.
|Источник: warspot.ru
|GBU-49.
|Источник: warspot.ru
|GBU-24.
|Источник: warspot.ru
|GBU-15.
|Источник: warspot.ru
|GBU-24.
|Источник: warspot.ru
|GBU-10.
|Источник: warspot.ru
|GBU-12.
|Источник: warspot.ru
|LRASM.
|Источник: warspot.ru
|JSOW.
|Источник: warspot.ru
|JSM.
|Источник: warspot.ru
|JDAM.
|Источник: warspot.ru
|APKWS.
|Источник: warspot.ru
|GBU-69.
|Источник: warspot.ru
|COPPERHEAD.
|Источник: warspot.ru
|AIM-9.
|Источник: warspot.ru
|AGM-158 JASSM.
|Источник: warspot.ru