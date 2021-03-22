Комплексы "Смерч", "Скад" и "Искандер" задействованы на крупномасштабных военных учениях в Армении

Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016.

Ереван. 20 марта. ИНТЕРФАКС - На первых после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года крупномасштабных военных учениях в Армении задействованы комплексы "Смерч", "Скад" и "Искандер", сообщает телепрограмма "Зинуж" армянского военного ведомства.

Уточняется, что из РСЗО "Смерч" выполнена боевая стрельба, из мест постоянной дислокации выведены и были развернуты ракетные системы "Скад" и ОТРК "Искандер".

Кроме того, отмечается, что ЗРК С-300 также приняли участие.

Крупномасштабные военные учения начались в Армении во вторник. Они проводятся в соответствии с планом первого полугодия 2021 года. Привлечены общевойсковые силы, подразделения спецвойск. Цель учений - проверка боеготовности войск, управления оперативного звена, взаимодействия, проведение тренировок по управлению огнем.

В учениях принимают участие 7500 военнослужащих, привлечены около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских, артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО, а также авиация.