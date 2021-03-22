Войти
Интерфакс-АВН

Комплексы "Смерч", "Скад" и "Искандер" задействованы на крупномасштабных военных учениях в Армении

823
0
0
Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016
Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016.
Источник изображения: panorama.am

Ереван. 20 марта. ИНТЕРФАКС - На первых после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года крупномасштабных военных учениях в Армении задействованы комплексы "Смерч", "Скад" и "Искандер", сообщает телепрограмма "Зинуж" армянского военного ведомства.

Уточняется, что из РСЗО "Смерч" выполнена боевая стрельба, из мест постоянной дислокации выведены и были развернуты ракетные системы "Скад" и ОТРК "Искандер".

Кроме того, отмечается, что ЗРК С-300 также приняли участие.

Крупномасштабные военные учения начались в Армении во вторник. Они проводятся в соответствии с планом первого полугодия 2021 года. Привлечены общевойсковые силы, подразделения спецвойск. Цель учений - проверка боеготовности войск, управления оперативного звена, взаимодействия, проведение тренировок по управлению огнем.

В учениях принимают участие 7500 военнослужащих, привлечены около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских, артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО, а также авиация.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Продукция
9А52-2 Смерч
Искандер
Р-17
С-300
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
01.04.2020
Ереван между двух огней
04.03.2020
Баку формирует группу поддержки камикадзе
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
02.05.2019
Свои на восточном базаре
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:10
  • 13
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость