Кадры применения азербайджанской артиллерии и ПТРК во время Второй Карабахской войны

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Кадры применения азербайджанской артиллерии и ПТРК во время 2-й Карабахской войны

Министерство обороны Азербайджана выложило 10-минутную нарезку кадров работы своих ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений во время недавней Второй Карабахской войны. Многие там обратили основное внимание на кадры поражения различной армянской техники с помощью ПТРК Spike (c 1м50с). Я же обратил внимание на кадры пусков из различных систем, что активно использовались в ходе войны, но ранее кадры пусков с ними не публиковались, таких как ОТРК LORA, РСЗО "Полонез", РСЗО Lynx и T-300 Kasirga.

РСЗО "Полонез" с управляемыми реактивными снарядами A300

T-300 Kasirga

ОТРК LORA

РСЗО Lynx с управляемыми реактивными снардяами EXTRA

РСЗО Lynx с LAR-160

Ну и следующие системы хоть не раз показывали во время войны, но тут хорошие крупные планы

РСЗО "Смерч"

САУ "Мста-С"

САУ DANA-M1 CZ