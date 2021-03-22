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Кадры применения азербайджанской артиллерии и ПТРК во время Второй Карабахской войны

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Кадры применения азербайджанской артиллерии и ПТРК во время 2-й Карабахской войны

Министерство обороны Азербайджана выложило 10-минутную нарезку кадров работы своих ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений во время недавней Второй Карабахской войны. Многие там обратили основное внимание на кадры поражения различной армянской техники с помощью ПТРК Spike (c 1м50с). Я же обратил внимание на кадры пусков из различных систем, что активно использовались в ходе войны, но ранее кадры пусков с ними не публиковались, таких как ОТРК LORA, РСЗО "Полонез", РСЗО Lynx и T-300 Kasirga.

РСЗО "Полонез" с управляемыми реактивными снарядами A300

T-300 Kasirga

ОТРК LORA

РСЗО Lynx с управляемыми реактивными снардяами EXTRA

РСЗО Lynx с LAR-160

Ну и следующие системы хоть не раз показывали во время войны, но тут хорошие крупные планы

РСЗО "Смерч"

САУ "Мста-С"

САУ DANA-M1 CZ

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Страны
Азербайджан
Армения
Продукция
9А52-2 Смерч
Dana vz.77
F-16
LORA ОТРК
Spike NLOS
Град РСЗО
Мста-С
Полонез РСЗО
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